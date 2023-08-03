TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Fırat, TSK'nın ilk kadın amirali olarak tarihe geçti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk defa kadın amiral ataması gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat, YAŞ kararları çerçevesinde amiralliğe terfi etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Yeni komuta kademesinde bir ilk de gerçekleşti.
TSK'NIN İLK KADIN AMİRALİ
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Gökçen Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali ünvanının sahibi oldu.
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