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  3. 26 Ağustos 2018 12:46

TSK'dan ''Malazgirt'' videosu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 26-30 Ağustos Zafer Haftası nedeniyle "Malazgirt'ten Kocatepe'ye" başlıklı bir video hazırlandı

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TSK'nın sosyal medya hesabından paylaşılan video, atlı Türk birlikleri, Sultan Alparslan'ın görüntüsü ve "Askerlerim, bugün burada ne emreden bir Sultan ne de emir alan bir asker vardır. Ya zafer kazanırız ya şehit olarak cennete gideriz." sözlerinin bulunduğu görselle başlıyor.

Daha sonra, Gazi Mustafa Kemal'in, Türk askerlerini selamlamasına ve savaş alanından görüntülere yer verilen videoda, Atatürk'ün imzası ile "Ya istiklal ya ölüm." sözleri bulunuyor.

Video, Türk bayrağı ve "Büyük Zafere Adım Adım" ifadeleriyle sona eriyor.

AA

tsk , malazgirt zaferi
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