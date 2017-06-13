TSK'dan terör örgütüne son yılların en büyük darbesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son dönemde icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütüne ait yurt içindeki silah ve mühimmat depoları büyük oranda ele geçirildiğini ve imha edildiğini duyurdu.



TSK’dan yapılan bilgilendirmede, Bölücü terör örgütü’nün, terörist, silah, mühimmat ve malzeme temini gayretlerine büyük bir darbe vuruldu, bu kapsamda 01 Ocak-12 Haziran 2017 tarihleri arasında; Yurt içinde, 431’i ölü, 16’sı yaralı, 82’si yakalama olmak üzere toplam 529 terörist, Yurt dışında, 406’sı ölü, 46’sı yaralı olmak üzere toplam 452 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütü PKK’dan teslim olma ve kaçmaların, 44’ü Yurt içi, 113 Yurt dışı olmak üzere toplamda; 157 terörist teslim oldu. 1559 Hafif Silah (1460’ı Kalaşnikof/Av Tüfeği/Tabanca, 61’i Bixi/MG-3, 38’i Keskin Nişancı Tüfeği), 154 Ağır Silah (122’si füze/roket/tanksavar, 16’sı havan, 16’sı Doçka) ile birlikte 557 bin 565 mühimmat ele geçirilmiş ve 603 adet el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



TSK’dan yapılan bilgilendirmede, en son Van/Gürpınar’da ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve malzemelerin örgütün Suriye ve Irak’tan sonra İran üzerinden de silah temini gayretine bir emare olması bakımından önem arz ettiğini belirtti. Van, Gürpınar’da ele geçirilen, 25 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet RPG-7 roketatar, 2 adet Biksi makineli tüfek, 10 adet Keskin nişancı nürbünü, 50 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 50 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 40 adat Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 36 adet Plastik patlayıcı, 197 adet El bombası(savunma tipi), 100 adet Mekanik fünye, 100 m. Saniyeli fitil ve çok sayıda bakım malzemesinin olduğunu duyurdu.