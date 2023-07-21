TÜDER Başkanı Küçük ''yumurtalarda kanserojen madde'' iddiası için uyardı

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük Tayvan’ın Türkiye’den ithal ettiği bazı yumurtalarda kanserojen madde bulunduğu gerekçesiyle imha edilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, Tayvan’ın Türkiye’den ithal ettiği bazı yumurtalarda kanserojen madde bulunduğu gerekçesiyle imha edilmesiyle ilgili bir açıklama yaparak Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, yetkili tüm kurumları ve meslek odalarını göreve çağırdı.

İşte Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ün konuyla ilgili uyarısı:

Tayvan’ın Türkiye’den ithal ettiği bazı yumurtalarda kanserojen madde bulunduğu gerekçesiyle imha edildiğini açıklaması üzerine,

-Söz konusu yumurtaların iç piyasada satışının yapılıp-yapılmadığı,,

-Yumurta ihraç eden firmanın hangi firma olduğu,yumurtaların markasının ne olduğu,

-Bu konuda bir tedbir alınıp, denetim/kontrol yapılıp-yapılmadığı,

-İç piyasada satışa sunulan yumurtaların kanserojen maddeler içerip-İçermediği,

konularında,

İnsan ve toplum sağlığımızı korumak ve tereddütleri gidermek amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, yetkili ve görevli tüm kurumları, meslek odalarını göreve davet ediyor, kamuoyunun aydınlatılmasını bekliyoruz.

Saygılarımızla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)