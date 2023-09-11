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TÜİK açıkladı: Temmuz ayında istihdam arttı

TÜİK açıkladı: Temmuz ayında istihdam arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı temmuz ayında 318 bin kişi artarak yüzde 48,4 oldu.

Veriler TÜİK'ten, açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından geldi. 

Bakanlığın yapmış olduğu paylaşımda, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 48,4 oldu. 2023 yılı Temmuz ayında 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. Aktif işgücü programlarımız ve teşviklerimiz ile istihdamı destekleme ve yatırım ortamını iyileştirme noktasında çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler istihdam veri tuik
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