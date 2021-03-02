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TÜİK Başkanlığına Sait Erdal Dinçer atandı

TÜİK Başkanlığına Sait Erdal Dinçer atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına (TÜİK) Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre TÜİK Başkanlığı’na Prof. Dr. Sait Ercan Dinçer atandı. Kararın 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 38’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince verildiği belirtildi.

Etiketler tüik recep tayyip erdoğan resmi gazete
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