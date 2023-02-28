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TUİK verileri açıklandı: O ilçenin nüfusu azaldı

TUİK verileri açıklandı: O ilçenin nüfusu azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Balıkesir'in Erdek ilçesinin nüfusu bir önceki yıla göre düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle Türkiye´nin ve yerleşim bölgelerinin nüfuslarını açıkladı.

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre; Erdek´in nüfusu 31 bin 902 olarak açıklanırken, bu nüfusun 15,87´si kadın, 16 bin 45´i ise erkek olduğu bildirildi.

ERDEK'İN NÜFUSU BİR YIL İÇİNDE 136 KİŞİ AZALDI
Geçtiğimiz yıl yapılan sayımda Erdek´in nüfusu 32 bin 038 kişiydi. Buna göre Erdek´in nüfusu bir yıl içerisinde 136 kişi azalmış oldu.

Etiketler tuik veri ilçe
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