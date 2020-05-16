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  3. 16 Mayıs 2020 09:42

TÜİK'te dikkat çeken görevden alma

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevinden alındı. Yılmaz daha önce AK Parti'den milletvekilliği aday adyaı olmuştu.

TÜİK'te dikkat çeken görevden alma
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevinden alındı.

2009 yılında TÜİK'e Başkan Yardımcısı olarak atanan Musa Yılmaz Refahyol Hükümeti döneminde Devlet İstatistik Enstitüsü daire başkanlığı görevini yürüttü.

İş yaşamına 1980 yılında Manisa Vakıflar Müdürlüğü'nde başlayan Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi Kurucu Heyeti'nde yer aldı.

2002 yılında AK Parti Manisa Milletvekili Aday Adayı olan Yılmaz uluslararası güreş hakemliği yapıyordu.

1958 doğumlu Yılmaz evli ve üç çocuk babası.

BİR DİĞER BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖREVDEN ALINMIŞTI

2018 yılının Ekim ayında TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taştı görevinden alınmıştı. TÜİK’teki bu ani görev değişikliğinin yüksek çıkan enflasyon rakamından kaynaklandığı iddia edilmişti.

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