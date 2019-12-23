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  3. 23 Aralık 2019 07:11

Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 02.58'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 02.58'de Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Tunceli şehir merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildiği bildirilen depremle ilgili henüz, can veya mal kaybı ya da hasar kaydı belirtilmedi.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.3 derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

DHA

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tunceli , deprem
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