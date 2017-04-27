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  1. 27 Nisan 2017 08:08

Tunceli'de saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

TSK, Tunceli kırsalında saldırı hazırlığındaki 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Tunceli'de saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli kırsalına düzenlenen hava harekatı ile saldırı hazırlığında oldukları belirlenen silahlı altı bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, "26 Nisan 2017 tarihinde 21.30 sularında Tunceli ili kırsalına, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar desteğinde yürütülen operasyonda; bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınma alanı ve silah mevzilerinden oluşan hedeflerin ateş altına alınması neticesinde, saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı altı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hâle getirilmiştir" denildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

İHA

türk silahlı kuvvetleri , tsk , hava harekatı