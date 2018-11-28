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  3. 28 Kasım 2018 22:54

Tünelde TIR devrildi ! Ulaşım durdu...

İzmir-Aydın Otoyolu'nda bulunan 75. YIl Selatin Tüneli'nde bir TIR devrildi.

Tünelde TIR devrildi ! Ulaşım durdu...
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İzmir-Aydın yolundaki 75'nci Yıl Selatin Tüneli'nde, kontrolden çıkan  TIR devrildi, sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Belevi mevkiinde bulunan 75'nci Yıl Selatin Tüneli'nde meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen .. .. .. plakalı TIR, tünel çıkışına 500 metre kala sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, tünelde yaklaşık 1,5 saat aksayan araç trafiği, TIR'ın vinçle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

trafik , tünel , tır
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