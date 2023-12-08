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Tur şirketlerinden ''her şey dahil'' umre+Süper Kupa paketi

Tur şirketlerinden ''her şey dahil'' umre+Süper Kupa paketi
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29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa Finali için tur şirketleri maç ve umre paketini birleştirdi. Her şey dahil paket 44 bin liraya satılıyor.

İki kulübün de Türkiye'de oynamak istediği ancak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "Suudi Arabistan'da düzenlenmesi konusunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin talebi oldu" dediği Süper Kupa Finali için turizm firmaları, kampanya başlattı.

29 Aralık Cuma günü Arabistan'ın Başkent'i Riyad'da, Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın dahil olduğu maç ile umre ziyareti, 44 bin liralık pakette birleştirildi. 

"HER ŞEY DAHİL" UMRE+MAÇ

Akşam gazetesinden Ömer Özarslan’ın haberine göre, sosyal medyada Suudi Arabistan'daki maç ile umre ziyaretini aynı anda gerçekleştirmek isteyen taraftarlara kulak veren firmalar, “her şey dahil” kampanyalar oluşturdu. Tur kapsamında Arabistan'a gidecekler, umre ziyaretinin ardından finali izlemeye geçecek. 

İLGİYİ ARTIRABİLİR

Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'nın formasını giydiği Al-Nassr'ın maçlarını oynadığı Al-Awwal Park Stadyumu'nun finalde boş kalacağı endişesi hakimdi. Turizm firmalarının başlattığı kampanya ile finale olan ilginin de artacağı düşünülüyor.  

Akşam Gazetesi

Etiketler süper kupa finali fenerbahçe galatasaray umre suudi arabistan riyad
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