Turgut Altınok: Ankara hak ettiği yerde değil

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, katıldığı Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Turgut Altınok, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç'ı ziyaret ederek. ASO Meclis Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Altınok, Ankara için hazırladıkları projeleri yakında açıklayacaklarını belirterek şunları kaydetti;

Ankara Cumhuriyetimizin, Milli Mücadelemizin başkentidir. Biz bu kentte yaşıyoruz. 20 yıl Keçiören'de hizmet yaptık. Burada belediyecilik destanı yazdık, belediyecilik anlayışını değiştirdik. Belediyeciliğin dönüşümüne katkı sağladık. Vakit, Ankara vaktidir. Üzerimize düşen sorumluluklarla birlikte başkenti hep beraber geliştireceğiz. Tecrübelerimizle ve projelerimizle hazırız. Sanayi, kentsel dönüşüm, sosyal projeler ve tarım alanlarında çeşitli projelerimiz var. Bunları yakında açıklayacağız.

"ANKARA HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL"

Ankara devletimizin başkenti. Böyle de bir avantajımız var. Baktığımız zaman Ankara'da kaç tane organize sanayi bölgesi var; sayıca azız, zayıfız. Ankara'da sanayi bölgelerimizi çoğaltacağız. Bu projeleri yapmak için kaynak lazım. Ankara'da 13 tane değil de 33 tane sanayi bölgesi olsaydı ABB'nin bütçesi 250 milyar lira civarında olurdu. Ankara’mız gerek sanayide gerekse ticarette hak ettiği yerde değil.

Biz yapacağız dedik mi yaparız. Sadece havaalanı yolu metromuz değil; diyelim ki işçimiz Altındağ'dan yola çıktı, 2 saat yol gidiyor. İnsanca yaşam, insanca hayat diyoruz. İnsanımız çok değerli, işçilerimizi rahatlatacağız. Sanayi bölgemizdeki protokolleri yenileceğimiz gibi her türlü desteği vereceğiz. Sanayimizin, ticaretimizin gelişmesi için iş adamlarımızın yanında olacağız. Zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı olacağız.

"SANAYİ BÖLGESİ KURACAĞIZ"

5 yıl önce yılda 50 bin araç trafiğe çıkarken 2023 yılında Ankara'da trafiğe çıkan araç sayısı 100 bin; fakat yeni bir yol yok. Dolayısıyla ulaşım ciddi bir problem. Başka ilçelerde de metro hatlarımız olacak. Bunları hükümetimizle halledeceğiz. Bir de Büyükşehir Belediyemizin yapacağı metro hatlarımız var. Altındağ'a, Mamak'a, havaalanı yoluna metromuz var. Kuyubaşı, havaalanı dahil bütün ringleri bağlamış olacağız. Ankara bu fırsatı değerlendirmeli` diye konuştu.Gölbaşı- Bala arasında sanayi bölgesi kurulması için de Ankara Valiliği ile görüşme yaptıklarını ifade eden Altınok, `Gölbaşı- Bala arasında sanayi bölgesi kuracağız.