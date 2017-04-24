Turizm polisi görev başında

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Turizim Şube Müdürlüğü, kente gelen yabancıların huzur içerisinde tatil yapmaları için bir proje hazırladı. Turistlerin, güvenliğini sağlamak ve polise ulaşımı kolaylaştırmak için geliştirilen projenin tanıtımı Sultanahnet Meydanı’nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Oteller Birliği Federasyonu Başkanı Osman Ayık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı. Törende projenin tanıtımı yapıldı.

ÇALIŞKAN ANLATTI

Yeni geliştirilen projenin tanıtımında, mobil polis noktaları, tek kişilik elektrikli taşıyıcılar ve mini mobil araçlarla, polise ulaşımının kolaylaştırılacağı belirtildi. Projenin, son dönemlerde, ülkemizle ilgili yaratılan olumsuz imajın gerçeği yansıtmadığını ortaya kaymayı da amaçladığı belirtildi. Tanıtım töreninde konuşma yapan ve projeyi anlatan Mustafa Çalışkan, ” Turistlerin mal ve can güvenliğini en üst seviyede sağlamalıyız. Yeni proje ile ilimizi gezmeye gelen turistlerin sorunlarına anında müdahale edecektir. Turistlerin ulaşım, alışveriş ve eğlence alanlarında denetim arttırılacaktır. Kendilerine rehberlik hizmeti verilecek” dedi. Diğer birimlerle koordineli olarak yürütülecek çalışmanın 7 gün 24 saat esasına göre yürütüleceğini belirten Çakışkan, havalimanlarında da tanıtım broşürü dağıtılacağını söyledi.



Mustafa Çalışkan, Dünya’da örnek olacak projenin İstanbul’da başlatılmasından da gurur duyduğunu ifade ederek nitelikli bir kadrodan oluşan Turizim Polisi için özel bir yelek tasarlandığını da söyledi.

Faruk Saraç’ın tasarladığı siyah ve turuncu yeleklerin anlamını da ifade eden Çalışkan, turuncu nun Sempati ve hoşgörü, siyah asalet ve kararlılığı yansıttığını belirtti.

Projeye adını veren ‘Milyon taşı’ Ayasofya’nın karşısında yer alıyor. Bizans Dönemi'nde Antik Roma yollarının başlangıcı sayılan mermer dikit, dünyanın merkezi olarak da kabul ediliyordu. Kentin dünyadaki diğer şehirlere olan mesafesi buraya göre belirleniyordu. Milyon taşı aynı zamanda Dünya’nın merkezi olarak kabul ediliyordu.