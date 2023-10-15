Türk halkına göre kim haklı ? İsrail haklı mı, haksız mı ? İşte ortadoğu anketi

ASAL Araştırma'nın ortadoğudaki savaş anketinin sonuçları açıklandı. İşte Türk halkanın İsrail - Filistin arasındaki savaşa bakış açısı...

ASAL Araştırma: Türk halkının yüzde 87.5'i "İsrail haksız bir savaşa imza atıyor" görüşünde

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında seçmenlere, "İsrail'in Filistin'e saldırısı konusunda aşağıdakilerden hangisine katılırsınız?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 87.5'i "İsrail haksız bir savaşa imza atıyor" yanıtını verdi.



ASAL Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Ekim ayı Araştırması"nı yayımladı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler ve Ekim ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı. 8-12 Ekim 2023 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 1.940 kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Türkiye'nin İsrail ile Filistin arasında ateşkes sağlama konusundaki çabalarını başarılı buluyor musunuz?, İsrail'in Filistin'e saldırısı konusunda aşağıdakilerden hangisine katılırsınız?, İsrail ile Filistin arasındaki savaşta sizce Türkiye nasıl hareket etmelidir?" soruları yöneltildi.

TÜRKİYE'NİN İSRAİL İLE FİLİSTİN ARASINDA ATEŞKES SAĞLAMA KONUSUNDAKİ ÇABALARINI BAŞARILI BULUYOR MUSUNUZ?

Başarılı buluyorum: %70.4

Başarısız buluyorum:%29.6

İSRAİL'İN FİLİSTİN'E SALDIRISI KONUSUNDA AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNE KATILIRSINIZ?

İsrail haksız bir savaşa imza atıyor:%87.5

İsrail'in haklı gerekçeleri var:%12.5

İSRAİL İLE FİLİSTİN ARASINDAKİ SAVAŞTA SİZCE TÜRKİYE NASIL HAREKET ETMELİDİR?

Tarafsız kalmalıdır:%25.6

İsrail'in yanında yer almalıdır:%4.5

Filistin'in yanında yer almalıdır:%64.0



Cevap yok:%5.9