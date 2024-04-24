  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türk savaş uçakları 6 PKK'lıyı daha avladı

Türk savaş uçakları 6 PKK'lıyı daha avladı

Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Hakurk bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi. 

 

DHA

Etiketler PKK ırak terörist MSB
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yaz saati uygulamasında karar verildi Yaz saati uygulamasında karar verildi Antalya'daki teleferik faciasından yeni görüntüler Antalya'daki teleferik faciasından yeni görüntüler Erdoğan'ın doktor sohbetini AK Partili isim yayınladı Erdoğan'ın doktor sohbetini AK Partili isim yayınladı Yıllık değil, günlük: Bodrum'da 1 milyon liraya villa Yıllık değil, günlük: Bodrum'da 1 milyon liraya villa Bu model kapış kapış satıyor: 2. elde en çok tercih edilen otomobiller açıklandı Bu model kapış kapış satıyor: 2. elde en çok tercih edilen otomobiller açıklandı Kulisleri hareketlendiren iddia: ''2 milletvekili parti değiştiriyor'' Kulisleri hareketlendiren iddia: ''2 milletvekili parti değiştiriyor'' Türkiye'nin ikinci Kapadokyası bulundu Türkiye'nin ikinci Kapadokyası bulundu Konut fiyatlarında 2019'dan bu yana bir ilk Konut fiyatlarında 2019'dan bu yana bir ilk Mangalcılara kötü haber: Markete, kasaba giden eli boş dönüyor Mangalcılara kötü haber: Markete, kasaba giden eli boş dönüyor Çanakkale Savaşları'nda tarihi değiştirecek keşif Çanakkale Savaşları'nda tarihi değiştirecek keşif