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Türk sinemasının kötü adamı hayatını kaybetti

Türk sinemasının kötü adamı hayatını kaybetti
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Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"Korkusuz Korkak" filminde Gaddar Kerim, "Umudumuz Şaban" da Mardinli Arif'i ve "Tatar Ramazan" da Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Daha önce Yeşilçam oyuncularına vefasızlık yapıldığını söyleyen Taşdemir, "Günümüz sinema sektöründe saygı da yok. Bizim gibi oyunculara da efsane yönetmenlere de saygı gösterilmiyor. Çok kıymetli yönetmenlerimiz, Arif Memduh Ün, Natuk Baytan, Osman Fahir Seden, Kartal Tibet, Remzi Jöntürk. Bu isimleri anmadan geçersem çok ayıp olur, Allah rahmet eylesin" demişti.

HİKMET TAŞDEMİR KİMDİR?
 

Hikmet Taşdemir, 1942 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Genç yaşta bazı tiyatro topluluklarında çalıştı. Birçok filmde yardımcı rollerde oynadı. Korkusuz Korkak filmindeki 'Gaddar Kerim', Umudumuz Şaban'da 'Mardinli Arif' ve Tatar Ramazan'ın 'Cıbıl Halil'i olarak hafızalara yer etti. Ayrıca Yılmaz Güney'in 'Umutsuzlar' filminde 'Parmaksız' lakaplı bir kiralık katil karakterini oynadı. Son olarak, Arka Sokaklar dizisinde rol aldı.

Etiketler türk sinema hukuk
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