Türk Telekom Prime’ın ayrıcalıklı dünyası ile Kahve Konserleri sezon finali yapacak

Türk Telekom’un hayata değer katan markası Türk Telekom Prime, ayrıcalıklarla dolu dünyasını müşterilerine sunmaya devam ediyor. Türk Telekom Prime, ayrıcalıklı hissettiren faydalarının yanı sıra bol GB’lı mobil tarifeler ve yüksek hızda ev interneti paketleri ile kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine karşılık veriyor.

Türk Telekom’un ayrıcalıklarla dolu dünyası Türk Telekom Prime, müşterilerine ‘Prime’ hissettiren ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Türk Telekom Prime, kahveden seyahate, eğlenceden market ve e-ticaret alışverişine kadar hayatın birçok alanında ayrıcalık sunmanın yanı sıra bol GB’lı mobil tarifeler ve yüksek hızda ev interneti ile müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap veriyor. Ayrıca Türk Telekom Prime, yıl boyunca gerçekleştirdiği etkinlik ve sponsorluklar ile hem kültür sanatı hem eğlenceyi müşterileri için ulaşılabilir kılıyor. Bu etkinliklerden biri olan ve Türk Telekom Prime’ın ana sponsorluğunda düzenlenen Türk Telekom Prime Kahve konserleri bu yıl da büyük ilgi gördü. Cumartesi sabahlarının klasiği haline gelen Türk Telekom Prime Kahve konserleri Türk caz sahnesinin önemli ismi Cenk Erdoğan’ın “Solo” performansı ile 31 Mayıs Cumartesi günü sezon finali yapacak.

“Türk Telekom Prime ile beklenti ve ihtiyaçlara cevap veren ayrıcalıklar sunuyoruz”

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, Türk Telekom Prime’ın sunduğu ayrıcalıklara ilişkin şunları söyledi: “Türk Telekom olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor, dijitalleşme çağında kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi hizmetler geliştiriyoruz. İnsanı merkeze alan değer odaklı markamız Türk Telekom Prime ile müşterilerimize bol internetli mobil tarifelerden yüksek hızlı ev internetine, günlük yaşamın içinde yer alan seyahat, eğlence, market ve e-ticaret gibi alanlara kadar geniş bir yelpazede değer sunuyoruz. Farklı sektörlerden markalarla yürüttüğümüz iş birlikleri sayesinde Prime müşterileri, hayatın her alanında ayrıcalıklı ve konforlu bir deneyimin keyfini çıkarıyor. Bu kapsamda Türk Telekom Prime’ın ana sponsorluğunda düzenlenen Türk Telekom Prime Kahve Konserleri ile de bu deneyimi taçlandırdık” dedi.

Müzik ve kahve Türk Telekom Prime’da buluştu

Türk Telekom Prime, sezon boyunca Atatürk Kültür Merkezi’nde İstanbullulara müzikle güne başlama imkânı sundu. Her hafta farklı tema ve repertuvarlarla zenginleşen konserlerde klasik müzikten cazın zarif yorumlarına uzanan özel seçkiler yer aldı. Cenk Erdoğan konseri ile sezon finali ile yapacak olan ‘Türk Telekom Prime Kahve Konserleri’ serisi toplam 22 sanatçı ve topluluğa ev sahipliği yaparken, sezon boyunca 4 bine yakın sanatseveri ağırladı. Türk Telekom Prime, müşterilerine her çarşamba Biletix’ten alacakları etkinlik biletlerinde %50 indirim kazandırırken; üç ay ücretsiz YouTube Premium aboneliği hediyesiyle her ortamda eğlenceyi kesintisiz yaşatmaya devam edecek. Ayrıca Türk Telekom Prime müşterileri, Migros, Espressolab, Enterprise, Havabüs ve Bilet.com gibi birçok markadan özel indirim ve ayrıcalıklarından faydalanmaya devam edecekler.