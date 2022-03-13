Türk uçağı NATO harekatında

Milli Savunma Bakanlığı, Türk uçağının Cebelitarık Boğazı’nda NATO harekatına katılım sağladığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Havadan İhbar Kontrol (HİK E-7T) uçağımız, NATO Deniz Muhafızı Harekâtı kapsamında Cebelitarık Boğazı açıklarında NATO Hava ve Deniz unsurlarıyla birlikte denizde caydırıcılık ve terörizmle mücadeleye destek verdi. İtalya’da bulunan Trapani Hava Üssüne de iniş yaparak yakıt alan HİK E-7T uçağımız, Denizde Durumsal Farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunarak müttefikler ile olan birlikte çalışabilirliği ve dayanışmayı bir kez daha ortaya koydu” bilgilendirmesinde bulunuldu.