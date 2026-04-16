  3. Türkiye ayakta, eğitimciler ve öğrenciler sokakta; ''Yusuf Tekin istifa'' sloganları!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından eğitim dünyası ayakta! KESK İstanbul Şubeler Platformu’nun çağrısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan yüzlerce eğitimci, can güvenliği talebiyle eylem yaptı. Bakan Yusuf Tekin’e istifa çağrılarının yapıldığı protestolara üniversite öğrencileri de destek verdi.

Türkiye’nin farklı illerinde iki gün arayla yaşanan kanlı okul baskınları, eğitim emekçilerini ve öğrencileri sokağa döktü.

İstanbul’da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu’nun davetiyle bir araya gelen yüzlerce kişi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde tarihi bir protestoya imza attı.

Cumhuriyet gazetesinden Ufuk Sepetci'nin haberine göre eylemde en çok dikkat çeken ayrıntı da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik sert tepkiler oldu.

Kalabalık, "Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa" sloganları atarken, eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin can güvenliğinin hiçe sayıldığı vurgulandı.

"Okullarda Şiddete Son" ve "Güvenli Okul, Güvenli Eğitim" yazılı dövizler taşıyan kitle, şiddetin son bulması için acil yasal düzenleme talep etti.

Üniversite öğrencileri de yürüyüşte 

Sadece öğretmenler değil, öğrenciler de okul saldırılarına karşı ses yükseltti. Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, ellerinde pankartlarla kampüsten çıkarak Beşiktaş Meydanı’na kadar yürüdü.

Sloganlar eşliğinde yürüyen öğrenciler, okulların birer "şiddet mahalli" değil, güvenli bilim yuvaları olması gerektiğini belirtti.

Basın açıklamasında söz alan sendika temsilcileri, okulların korumasız bırakıldığını ve saldırganların rahatça silahlı eylem yapabildiği bir iklimin oluştuğunu savundu. Eğitimciler, okullarda özel güvenlik personeli istihdam edilmesi ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek spesifik bir kanun çıkarılana kadar eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.

Cumhuriyet

Etiketler istanbul yusuf tekin KESK okul saldırıları eylem öğretmen eğitim İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitimde şiddet Beşiktaş istifa
