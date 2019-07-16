Türkiye dün gece selalarla uyudu

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında saat 00.13’te Türkiye’deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı selalar okundu.
CAMİLER SABAHA KADAR AÇIKTI
Merkez ve 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutuldu.
ERDOĞAN'DAN SALA TWEET'İ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selaların okunmasına ilişkin Twitter hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında "15 Temmuz’a ruhunu katan salalar, şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu topraklarda inşallah kıyamete kadar susmayacak." ifadelerini kullandı.