Türkiye'de bir ilk ! Mesafe uzadıkça ücret düşecek...

Muğla'da yapılan yeni düzenlemeyle Türkiye’de ilk kez ‘Mesafe kat edildikçe ücreti azalan taksimetre’ uygulaması hayata geçirildi.



2 bin 450 ticari taksicinin bulunduğu Muğla’da özellikle yaz aylarında yaşanan taksici-müşteri tartışmaları Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından geliştirilen ve Türkiye’de ilk olan ‘Mesafe kat ettikçe azalan taksimetre’ uygulaması ile son buluyor. Aynı zamanda korsan taksiciliğin de önüne geçilmesi hedeflenen uygulama il genelinde başladı.

Kısa mesafe ücretlerinin düşük olması, uzun mesafe ücretlerinin de pahalı olması nedeniyle Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen mesafe arttıkça azalan taksimetre uygulamasından yolcu da, taksici de memnun. Özellikle uzun yolculuklarda sabit ücretlendirme yerine, kilometre arttıkça ücretlendirmelerde düşüş yaşanıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve taksi durak ve oda başkanları ile yapılan 10 aylık çalışma sonucunda Türkiye’de bir ilk olan ‘Mesafe kat edildikçe azalan taksimetre’ uygulaması noter kanalıyla da tescil edildi.

ESKİ TARİFE GİDİŞ 126, YENİ TARİFE DÖNÜŞ 110 TL

Taksi ile Menteşe ilçesine 32 kilometre uzaklıktaki Ula’nın Akyaka ilçesine giden ve tekrar geri dönen Çiğdem Kamacı, eski tarife ile 126 liraya giderken, dönüşünü yeni taksimetre tarifesi ile 110 liraya geldiğini belirterek, “Muğla merkezden Akyaka merkeze gittim. Giderken 126 lira ödeme yaptım. Dönüşte de 110 lira tuttu. Dönüş ücreti daha uygundu. Kısa mesafede değil, uzun mesafelerde kullanıma yönelik bir uygulama olmuş. Herkese tavsiye ederim” dedi.

MESAFE UZADIKÇA ÜCRET DÜŞECEK

Taksici Lütfi Yapıcı, “Bu korsan taşımacılık bitti. Herkes direksiyona geçip taksici olamıyor. Denetimli, kontrolleri yapılan insanlar oluyor. Taksimetreyi de Türkiye’de bir ilk yaptılar. Yani ilk oldu burası. Evvelce indi-bindi olurdu. Müşteri böyle hava kötü olduğunda kısa mesafeye gideceği zaman kimsenin gideceği gelmezdi. Zaten vereceği 3 lira, 5 lira derdi taksici esnafımız bizim. Şimdi yeni sistemde taksimetre kalibrasyon ile indi-bindi 9 buçuk 10 lira. Şehir içine 10 liraya gider olduk. Herkes taksiye biner oldu. Yasadışı korsan yok. Uzun mesafede müşteri binmeye korkardı taksiye binmekten. Dünya parası tutar derlerdi. Şimdi uzun mesafeye sağ olsun Büyükşehir Belediyesi kilometreden sonra düşme başlıyor. Buradan 30 kilometre gittiniz, 30 kilometreden sonra düşme başlıyor. Akyaka’ya turist gelir gider. 129-130 lira tutardı Akyaka. Şimdi 109-110 liraya düştü. Örnek vereyim müşteri havalimanına gidecek, uzun mesafe gidecek. Taksimetrenin pahalı tutacağı için bizimle pazarlık eder öyle gelirdi. Şimdi artık herkes biliyor taksimetrenin düşüyor fiyatı. Biz o fiyatı verdiğimizde iyiymiş onunla gidelim diyor. Yani ucuz olduğunu onlara da lanse ediyoruz. Daha önce uzun mesafe gitmiyorduk biz. Korkardı millet taksiye binmeyi” dedi.



KORSANA KARŞI TAKSİCİ ESNAFI KORUNACAK

Korsan taksicilere karşı taksici esnafı korumanın yanında vatandaşların da haklarını korumak için her iki tarafı da ortak bir paydada buluşturmak amacıyla proje geliştirdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Alper Kolukısa, “Mesafe arttıkça azalan taksimetre de bu projenin temel taşlarından birisi. Türkiye’de ilk olarak uzun mesafede kilometre uzadıkça azalan taksimetre başladı. Taksimetre ücretlerimiz bugüne kadar kısa mesafe ister 1 metre gidin, ister 999 metre gidin şu an itibari ile 9 buçuk lira olacak.

1 kilometre 5 kilometre arasında 4 lira 75 kuruş, 6-15 kilometre arasında bu ücretimiz 4 liraya düşüyor. 16-32 kilometre arasında 3 buçuk liraya, 31-50 kilometre arasında 2 buçuk lira, 50 kilometrenin üstü de 2 lira 15 kuruş üzerinden azalan bir taksimetre oranı ile yolculuklarımız ücretlendiriliyor” dedi.

'OLUMSUZLUKLAR ANINDA MÜDAHALE EDİLECEK'

Muğla genelinde yaklaşık 2 bin 450 taksinin hem kolluk kuvvetlerince, hem de Büyükşehir Belediyesince denetim altında olduğunu belirten Kolukısa, “Bütün şoförlerimizin isim bilgileri ve diğer bilgileri mevcut. Bu anlamda herhangi bir olumsuz durumda ve şikâyette de burada tespitleri yapabiliyoruz. Olumsuz durumlar ile ilgili işlemleri yerine getirebiliyoruz. Korsan araçlara göre Muğla çok çok daha güvenli ve denetlenebilir. Yerli ve yabancı misafirlerimizin güvenle taşınabileceği eski fiyatla daha uygun taşınabileceği bir sistem dönüştürüldü” dedi.

'MUĞLA TAKSİ' YAKINDA HİZMETE GİRECEK

Geliştirilen sistemin devamında taksileri vatandaşların mobil uygulama üzerinden cep telefonu veya internet tabanlı sistemler üzerinden çağırabilecekleri bilgisini veren Ulaşım Daire Başkanı Kolukısa, “Çağırdıkları zaman gidecekleri güzergâhı, alternatif rotaları kendileri seçebilecekler ve bu sistemle gideceği yerin ücretini baştan ne kadar tutacağını da ne kadar ücret ödeyeceğini de vatandaşlarımız öncesinde de bilebilecekler. Muğla ilindeki uyulama tamamen taksimetre ve taksimetrelik yazılımın uygulamasıdır. Taksimetre üzerinde sabit ve UKOME kararı bu anlamda da Noter tarafından tescil edildi. Muğla ilinde belli bir kısa mesafe değil, tüm mesafelerde ister 1 kilometre, ister bin kilometre taksimetrenin ne kadar yazacağı, hangi kilometreden sonra azalacağı, hangi kilometrede ne kadar yazacağı taksimetrenin yazılımı üzerinde belli” dedi.

EURO VE DOLARA ÖDEME İMKANI

Kolukısa, yakın zamanda yabancı misafirler için taksimetre ücretlerini euro ve dolar ile ödemek isteyen müşterilere de ödeme imkanını taksimetreden yazacak şekilde geliştirme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.