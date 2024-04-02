Türkiye'de Borsa'nın milyonerleri kayboldu

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 1 milyon ve üzerinde portföyü olan yatırımcı sayısı mart ayında 235 bin 198'e geriledi.

Borsada yatırımcı sayısı mart ayında halka arzların da etkisiyle yeniden artış gösterirken, 1 milyon TL üzerinde portföyü olan yatırımcıların ise azaldığı izlendi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 1 milyon TL üzerinde portföyü olan yatırımcı sayısı mart ayında 235 bin 198'e geriledi. Şubat ayında bu portföy diliminde 246 bin 742 yatırımcı yer almıştı.

MKK verilerine göre mart ayında bu yatırımcı grubunun portföy büyüklüğü ise bir önceki aya göre yatay bir performansla 4,64 trilyon TL oldu.

Yatırımcı sayısı arttı

MKK verilerine göre mart ayında borsada tüm portföy dilimleri bazında ise yatırımcı sayısında artış görüldü. Buna göre borsada yatırımcı sayısı mart ayında 52 bin 725 artışla 8 milyon 216 bin 67 oldu. Şubat ayında yatırımcı sayısı 8 milyon 163 bin 342 olarak kaydedilmişti. Borsada yatırımcı sayısı Ekim 2023'te ise 8 milyon 555 bin 844 ile rekor kırmıştı.