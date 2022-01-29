Türkiye'de günlük vaka sayısı rekor kırdı

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 94 bin 783 vaka tespit edildi, 174 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Omicron varyantının etkisiyle vaka sayısında zirveye ulaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 440 bin 17 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 783 yeni vaka tespit edildi. 174 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarında görülen Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor." dedi.