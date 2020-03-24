SON DAKİKA
İŞÇİLERE VE İŞVERENLERE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ !
KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 44 OLDU !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Mart 2020 22:18

Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm vakasının bulaştırıcısı da öldü

Beyoğlu’ndaki Melis Eczanesi’nin sahibi İhsan Giray’a (89) virüsü bulaştırdığı söylenen kalfası Ekrem Öztürk’ün de (71) bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm vakasının bulaştırıcısı da öldü
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Türkiye’de koronavirüsten ilk ölüm vakası olarak kayıtlara geçen İstanbul-Beyoğlu’ndaki Melis Eczanesi’nin sahibi İhsan Giray’a (89) virüsü bulaştırdığı söylenen kalfası Ekrem Öztürk’ün de (71) bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öztürk, koronavirüsü eczaneye gelen bir Çinli’den kapmıştı. Medyascope’a konuşan Ekrem Öztürk’ün aile yakınları, “20 günden fazla bir süredir, Sultan Abdulhamit Han Hastanesi’nde yoğun bakımda yatıyordu. Bronşit diye ayakta gitmişti, sonrasında doktorları hastalığın zatürreye çevirdiğini söylemişti, ardından koronavirüs olduğu ortaya çıkmıştı, bugün de kaybettik” dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
türkiye , ölüm vakası , koronavirüs , bulaştırıcı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM