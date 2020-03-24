Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm vakasının bulaştırıcısı da öldü

Türkiye’de koronavirüsten ilk ölüm vakası olarak kayıtlara geçen İstanbul-Beyoğlu’ndaki Melis Eczanesi’nin sahibi İhsan Giray’a (89) virüsü bulaştırdığı söylenen kalfası Ekrem Öztürk’ün de (71) bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öztürk, koronavirüsü eczaneye gelen bir Çinli’den kapmıştı. Medyascope’a konuşan Ekrem Öztürk’ün aile yakınları, “20 günden fazla bir süredir, Sultan Abdulhamit Han Hastanesi’nde yoğun bakımda yatıyordu. Bronşit diye ayakta gitmişti, sonrasında doktorları hastalığın zatürreye çevirdiğini söylemişti, ardından koronavirüs olduğu ortaya çıkmıştı, bugün de kaybettik” dedi.