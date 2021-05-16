Türkiye'de son 24 saatte 10 bin 512 koronavirüs vakası

Türkiye sabah saat 05:00 itibariyle "kademeli normalleşmeye" geçmeye hazırlanırken, Sağlık Bakanlığı'nın merakla beklenen 24 saatlik koronavirüs tablosu da paylaşıldı. İşte son 24 saatin rakamları...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 16 Mayıs 2021 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 223 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi.

Ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu, 14 bin 418 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.

Toplam rakamlar

Öte yandan toplam rakamlarda ise, test yapılan kişi sayısı 50 milyon 869 bin 896'ya, vaka sayısı 5 milyon 117 bin 374'e, vefat sayısı 44 bin 760'a, ağır hasta sayısı 2 bin 468'e, iyileşen sayısı ise 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.

TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

16 Mayıs 2021

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 15 Mayıs saat 23.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 925 bin, ikinci doz aşı 10 milyon 808 bin 803 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 25 milyon 733 bin 803 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 530 bin 938, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 722 bin 25 toplamda 4 milyon 252 bin 963, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 209 bin 229, ikinci doz aşı sayısı 875 bin 59 toplamda 2 milyon 84 bin 288, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 12 bin 677, ikinci doz aşı sayısı 748 bin 37 toplamda 1 milyon 760 bin 714 doz olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de Yapılan Aşı Sayısı ( 16/05/2021 )

TÜRKİYE AŞI TABLOSU

16 Mayıs 2021, Pazar 12:06

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE)

01-07 Mayıs 2021