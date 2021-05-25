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Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı açıklandı

Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 25 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 159 bin 856, ikinci doz aşı 12 milyon 73 bin 918 oldu. Böylece toplam doz miktarı 28 milyon 233 bin 774 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 718 bin 750, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 917 bin 50, toplam 4 milyon 635 bin 800; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 326 bin 836, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 17 bin 401, toplam 2 milyon 344 bin 237; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 82 bin 771, ikinci doz aşı sayısı 841 bin 119, toplam 1 milyon 923 bin 890 doz olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 168 bin 90 Kovid-19 aşısı yapıldı.

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