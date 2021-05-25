Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 15-21 Mayıs arasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen vaka artış tablosunu paylaştı. Buna göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide, İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de ise 75,75 oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman oldu.



