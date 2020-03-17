Türkiye'deki 2 iş yerinden birinde salgına karşı kriz planı yok

Kamuoyu araştırma şirketi Strateji Co’nun Dünya Gazetesi‘yle beraber gerçekleştirdiği saha araştırmasına göre işletmelerin ancak yüzde 45’i kriz yönetim planına sahip, yüzde 45’inde ise plan yok.

Corona virüsünden endişe duyanların oranı yüzde 36

Ankete katılanların yüzde 18’i virüs salgınından ‘hiç’ endişe etmiyor. Endişe duymayanların oranı yüzde 26. Yüzde 20’lik kesim ‘Ne endişe duyuyorum ne de duymuyorum’ diyor. Endişe edenlerin oranı yüzde 27, ‘çok’ endişeli olanların oranı ise yüzde 9.

En güvenilir bilgi kaynağı televizyon

Corona virüsü hakkında en güvenilen kaynakların başında yüzde 60’la televizyon geliyor. Bunu yüzde 38’le Sağlık Bakanlığı ve sağlık bakanı, yüzde 19’la internet ve yüzde 16 ile sosyal medya izliyor.

Gazetelerin güvenilirliği yüzde 3, dini kaynakların güvenilirliği ise yüzde 1 seviyesinde kalıyor.

Televizyonlar yüzde 85’lik oranla en sık bilgi alınan kaynakların da başında geliyor. İnternet yüzde 45 ile ikinci, Sağlık Bakanlığı ve sağlık bakanı da yüzde 43’le ikinci en sık bilgi alınan kaynak.

Sağlık Bakanı ‘başarılı’

Ankete katılanların yüzde 44’ü sağlık bakanını ‘başarılı’ buluyor. ‘Çok başarılı’ bulanların oranı yüzde 21. Yüzde 5’lik kesim ‘hiç’ başarılı bulmadığını ifade ederken, başarılı bulmayanların oranı ise yüzde 9’da kalıyor.

Ortalama beklenti üç ay

Virüs salgının yarattığı tehlikenin ne kadar süreceğine ilişkin soruya ‘bir aydan az’ yanıtını verenlerin oranı yüzde 7, ‘bir ay’ diyenlerin oranı yüzde 23, ‘bir aydan fazla – iki ay’ yanıtı verenlerin oranı da yüzde 26.

Katılımcıların yüzde 25’i tehlikenin ‘iki aydan fazla-altı ay’ süreceğini, yüzde 5’i de ‘altı aydan fazla’ süreceğini düşünüyor. 18-35 yaş arasında iki aydan daha uzun süreceğini düşünenlerin oranı diğer yaş gruplarından daha yüksek.

İlk sıradaki önlem kalabalıktan uzak durmak

Anket katılımcılarının çoğu, ‘kalabalıklardan uzak durmayı’ ve ‘yurt dışı seyahatleri iptal etmeyi’ ilk sıradaki önlemler olarak görüyor. Her iki önlem için de oran yüzde 76. Bunu yüzde 73’le ‘yurt dışından gelenlerle görüşmeme’ ve aynı oranla ‘toplu taşıma araçlarının kullanımını azaltma’ izliyor.

Araştırmaya göre çocuğunu okula göndermemeyi önlem olarak görenlerin oranı yüzde 59, işe gitmemeyi önlem olarak planlayanların oranı da yüzde 26.

Market alışverişini online ya da telefonla yapmayı planlayanların oranı yüzde 18’de, eve yiyecek ve içecek depolamayı düşünenlerin oranı ise yüzde 20’de kalıyor.

Tercih duyarlı markadan yana

“Bu süreçte satın aldığınız ürünlerin markası sizin için önemli mi?” sorusuna ‘Evet’ yanıtını verenlerin oranı yüzde 68. Erkekler kadınlara göre daha yüksek oranda markaya önem veriyor.

Markayı önemsiz görenlerin oranı ise yüzde 32’de kalıyor. ‘Duyarlı’ markaları tercih edenlerin oranı yüzde 65, böyle bir tercihi bulunmayanların oranı da yüzde 35 düzeyinde.

İşyerlerinin yüzde 55’inin uzaktan çalışma hazırlığı yok

“İşyerinizin teknik olarak, işler aksamadan, uzaktan çalışmaya ne derece hazırlıklı olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna yüzde 19 ‘Hiç hazırlıklı değil’, yüzde 36 oranında da ‘Hazırlıklı değil’ yanıtı verildi. ‘Hazırlıklı’ diyenlerin oranı yüzde 21’de, ‘Çok hazırlıklı’ diyenlerin oranı da yüzde 5’te kalıyor.