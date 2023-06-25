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''Türkiye'deki darbede olduğu gibi Rusya'daki isyanı da desteklemeyeceğiz''

''Türkiye'deki darbede olduğu gibi Rusya'daki isyanı da desteklemeyeceğiz''
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic Türkiye'deki ve herhangi bir ülkedeki darbeyi desteklemediği gibi Rusya'da Wagner grubunun gerçekleştirdiği isyanı da desteklemeyeceğini vurguladı.

Sırbistan'da yayın yapan TV Pink'e demeç veren Vucic, "Sırbistan Cumhuriyeti, ciddi bir devlet olarak, hiçbir ülkede darbeye, yani askeri, silahlı, ordunun kullanıldığı darbeye asla destek vermeyecek. Türkiye'de, Rusya'da desteklemedik, Amerika'da ya da başka bir ülkede de desteklemezdik" dedi.

İktidarın sokaklarda değil seçimlerle değiştiğini kaydeden Vucic, kendisinin ve Belgrad yönetiminin yorumda bulunmak için acele etmediğini ve Kiev ile bazı yabancı siyasetçiler tarafından Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in eylemlerine verilen desteğin düşüncesizce olduğunu belirttiklerini söyledi.

Etiketler Sırbistan Aleksandr Vucic darbe
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