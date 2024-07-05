Türkiye'deki Suriyelilerin kimlik bilgileri mi sızdırıldı ?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 14 yaşındaki E.P. isimli bir çocuk, Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaştı. Türkiye'deki Suriyelilere ait olduğu iddia edilen kimlik bilgilerinin sızmasının ardından açıklamalar peş peşe geldi.

Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili tartışmalar devam ederken 3 milyon 313 bin 710 Suriyeliye ait olduğu iddia edilen kimlik bilgilerinin Telegram kanallarında şehir şehir bölünmüş şekilde gruplarda dolaşmaya başlandı.

Bir süre sonra konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasına göre; 14 yaşındaki E.P. isimli bir çocuk, Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaştı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda;

"Ayaklanış#Türkiye" rumuzlu bir sosyal medya hesabından bugün, "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yapıldığı görülmüştür.

Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edilmiştir. Aynı hesaptan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşılmıştır.

E. P'ye İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmıştır.

Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenlere, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.

Konuya ilişkin soruşturma geniş çaplı yürütülmektedir.

İşte Telegram kanallarında hızla yayılan o paylaşımlar: