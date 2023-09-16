Türkiye'den ABD İnsan Ticareti Raporu’na sert tepki

Dışişleri Bakanlığı ABD İnsan Ticareti Raporu’nun Türkiye’ye ilişkin bölümüne sert tepki gösterdi.

Açıklamada olayın siyasileştirildiğini belirten Bakanlık, “Öte yandan, raporda insan hakları konusunun bir kez daha siyasileştirildiği görülmektedir. Çocuk haklarının korunmasına ilişkin BM bünyesinde kabul edilenler dahil başlıca uluslararası düzenlemelere taraf olan ve bunları itinayla uygulayan ülkemize çocukların silah altına alınması konusunda atfedilen iddiaları reddediyoruz” ifadelerine yer verdi.

"MÜTTEFİKLİK RUHUYLA BAĞDAŞMAYAN İFTİRAYA KARŞI GEREKLİ CEVAP VERİLECEK"

Çocukları silah altına alan PKK/YPG terör örgütüne destek veren ABD’nin Türkiye’yi karaladığı ifade edilen açıklamada, “Suriye ve Irak’taki terör eylemlerinde çocukları zorla silah altına alan PKK/YPG terör örgütüne askeri ve mali destek sağlayan ABD’nin, Türkiye’ye böylesi bir karalamada bulunmadan önce, bu gerçekle yüzleşmesi beklenirdi. Bu durum, ABD makamlarının kararlarını dayandırdığı bilgi kaynaklarının objektifliği konusunda ciddi soru işaretleri yaratmaktadır. Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir” denildi.

DEYR-EZ- ZOR VURGUSU

Terör örgütü PKK/YPG’nin çocukları silah altına aldığının kanıtlandığına dikkati çeken açıklamada, “Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde ‘Suriye Demokratik Güçleri’nin Suriye’de çocukların zorla silah altına alınması, kaçırılması, özgürlükten mahrum bırakılması, okulların askeri amaçlarla kullanılması gibi birçok ağır suç işlediği, son olarak BM Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu’nun 12 Eylül 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan raporunda kayıt altına alınmıştır. Öte yandan, bu terör örgütünün bölgedeki Arap çoğunluğa karşı baskıcı uygulamalarının ve işlediği suçların son örneği Deyr-Ez Zor’da yaşanmıştır. Keza, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Irak’a dair 2022 yılı Dini Özgürlükler Raporunda, PKK’nın yüzlerce Ezidi çocuğu zorla silah altına alma ve ideolojik beyin yıkama amacıyla kaçırdığı, bizatihi Sincar’daki Ezidi toplumuna atfen ortaya konmaktadır. Bölücü terör örgütünün baskıcı uygulama ve ağır suçlarının mercek altına alınmasının ABD’nin temel sorumluluklarından olduğunu da bu vesileyle hatırlatmak isteriz. Türkiye, taraf olduğu bölgesel ve uluslararası sözleşmelere bağlı olarak, insan ticareti suçunu önlemek için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da çabalarını kararlılıkla sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.