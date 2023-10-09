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Türkiye'den depremin vurduğu Afganistan'a yardım

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Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ülkeye yardım malzemesi gönderildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Afganistan'a ulaştırıyoruz. Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ve AFAD'a ait teçhizatları bölgeye ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan hareket etti" denildi. 

Afganistan'daki depremde can kaybı 2 bin 53'e yükseldiAfganistan'daki depremde can kaybı 2 bin 53'e yükseldiDünya

 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı afganistan deprem
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