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Türkiye'den kritik seyahat uyarısı: ''Elzem olmadıkça seyahat etmekten kaçının''

Türkiye'den kritik seyahat uyarısı: ''Elzem olmadıkça seyahat etmekten kaçının''
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Dışişleri Bakanlığı, Lübnan için seyahat uyarısında bulundu. Dışişleri'nden yapılan uyarıda "Vatandaşlarımızın elzem olmadığı sürece Lübnan’a seyahat etmekten kaçınmaları gerektiği" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan için seyahat uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

 

"Kıymetli Vatandaşlarımız,

Bölgemizdeki son gelişmeler nedeniyle, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali mevcuttur.

Bu itibarla,

-Vatandaşlarımızın elzem olmadığı sürece Lübnan’a seyahat etmekten kaçınmaları;

-Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan’da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan’dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır.

Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır.

Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir: +961 3 944 904 / +961 70 622 01"

Etiketler dışişleri Dışişleri Bakanlığı lübnan seyahat
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