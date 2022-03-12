Türkiye'nin 2 ünlü ekonomistinden dolar/TL için şok iddia

Türkiye'nin iki önemli iktisatçısı Remzi Özdemir ve Evren Devrim Zelyut, 15 TL sınırına dayanan dolar kurunu değerlendirdi. Zelyut'un dolar kuru için "24 TL'yi görecek" tahmini gündeme bomba gibi düştü.

YouTube üzerinde program yapan iki ünlü ekonomistten dolar ve Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili çok önemli değerlendirmeler geldi. Programda dolar kurunun ne kadarlık bir yükseliş yapacağı ve Para Politikası Kurulu'nun alacağı faiz karanını ne olacağı yönünde kulis bilgisi verildi.

Programda, Evren Devrim Zelyut, "Yüzde 60 enflasyon mayısta bizim karşımıza çıkacak. 15 lira spot dolar kurunu aldığım zaman yüzde 60 enflasyon kadar kayıp oluştuğu zaman lirada 9 lira kayıp var. Önümüzdeki yıl martın sonunda 15+9: 24 lira dolar TL hedefi potaya girdi. Merkez Bankası bu kurun 24 liraya gitmesini engelleyecek ve son kartını oynayacak." dedi ve Remzi Özdemir'in görüşünü istedi.

Remzi Özdemir de bu konuyla ilgili olarak çok çarpıcı bilgiler verdi ve Merkez Bankası'nın ne yapacağını açıkladı.

İşte Özdemir'in açıklamaları:

Senin bu hesabını aynısın hem saraydaki hem ekonomi kurmayları hem de Merkez Bankası yaptı. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Bu konuda toplantılar yapıldığını, hazırlıklar yapıldığını biliyoruz. Nedir bu çalışmalar? Döviz kuruna karşı faiz silahı. Şu anda saraydaki kurmaylar harıl harıl çalışmalar yapılıyor. Neyin çalışması yapılıyor?

Cumhurbaşkanı'nı ikna etmeye çalışıyorlar. Çünkü faiz artışından başka hiç bir çarenin kalmadığını Merkez Bankası çalışanları da sarayın ekonomi kurmayları da bunu artık kabul etmeye başladı. Çünkü dolar satışıyla bir şey olmayacağını gördüler. Türkiye'ye para girişi yok. Artık yapılacak hiç bir şey kalmadı, kasada da para kalmadı. Bugün de 15 sınırına gelen dolar için son atışlar yapılıyor, ölüm kalım mücadelesi veriliyor. Çünkü artık Hazine'nin üstüne o kadar yük biniyor ki, Hazine de bunun tedirginliğini hissediyor. Benim aldığım duyumlar Merkez Bankası'nın bu ay olmasa da bir sonraki ayda Nisan ayında kesin bir 10 puanlık, yani 1000 baz faiz artışı planlanıyor. Çünkü bunu net bir şekilde gördüler. Bugüne kadar uygulanan silahlar başarısız oldu çünkü.