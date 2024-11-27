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Türkiye'nin Dubai çikolatasına onay çıktı: 3 ülkeye gönderilecek

Türkiye'nin Dubai çikolatasına onay çıktı: 3 ülkeye gönderilecek
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Afyonkarahisar'da üretilen Dubai çikolatasının iç kreması, yapılan detaylı analizler sonucu uluslararası standartlara uygun bulundu ve ürün, Libya ve Azerbaycan'a ihraç edilmek üzere onaylandı.

Afyonkarahisar'da üretilen Dubai çikolatası, dünya pazarlarına açılıyor. Gıda güvenliği testlerini başarıyla geçen ürün, Libya ve Azerbaycan'a ihraç edilecek.

Alınan numunelerde aflatoksin analizi yapılarak, çikolata iç kremasının Türk gıda mevzuatına ve uluslararası standartlara uygunluğu onaylandı. Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden yürütülen işlemlerin ardından, sağlık sertifikası düzenlendi.

"ULUSLARARASI PAZARLARA GÖNDERİLMEYE HAZIR"

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, “Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, Libya ve Azerbaycan'a ihraç edilecek Dubai çikolatasının iç kreması için resmi denetim gerçekleştirdi. Türkiye'nin gıda güvenliğindeki kararlılığı doğrultusunda yapılan denetimde, ürünlerin üretim ve depolama süreçleri titizlikle incelendi.

Dubai çikolatasının iç kreması, ihracat için gerekli tüm şartları yerine getirerek uluslararası pazarlara gönderilmeye hazır hale geldi. Türkiye'nin değerleriyle dünyaya açılan ürünler hem milli ekonomiye katkı sağlıyor hem de güvenilir Türk damgasını uluslararası alanda güçlendiriyor” ifadelerine yer verdi.

 

Etiketler dubai çikolatası Afyonkarahisar
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