Türkiye'nin en değerli arazisine cami inşaatı başladı

Türkiye’nin metrekare birim fiyatı en yüksek ofis, rezidans ve alışveriş alanlarının bulunduğu bölgede yer alan araziye bugün şantiye tabelası asıldı. Buna göre, Levent Cami Eğitim – Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılacak caminin yüklenicisi olan ASL İnşaat, 27 Ocak 2020’de yapı ruhsatı aldı.

Sözcü gazetesinden İsmail Şahin'in haberine göre 1996 yılında Rize'de kurulan firma 2003 yılından bu yana faaliyetlerini İstanbul'da sürdürüyor.

Eski AK Parti Rize Milletvekili Abdülkadir Kart‘ın şirketi olan ASL İnşaat, Başakşehir Stadyumu inşaatında da Kalyon Grubu ile birlikte üstlenmişti. İstanbul Finans Merkezi projesinde Türkiye Varlık Fonu’nun 2019 yılında devreye girmesinin ardından Emlak Konut’un düzenlediği 3328 Ada 2 Parsel İkmal İnşaatı İşi ihalesini ASL İnşaat KDV hariç 719 milyon lira bedel ile almıştı.

Firma, 2017 yılında 842 milyon lira büyüklüğündeki Avrupa Bölgesi İçmesuyu Tünel İnşaatı ihalesini, 2018 yılında 109 milyon lira büyüklüğündeki, Avrupa Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı ihalesini kazanmıştı. ASL İnşaat 2019 yılında ise 334 milyon lira bedelle Rize Güney Çevreyeolu İnşaatı ihalesini İntekar İnşaat ile birlikte almıştı.

Levent Büyükdere Caddesi üzerinde, Özdilek AVM ve Kanyon AVM'nin hemen karşısında ve İş Kuleleri'ne yaklaşık 350 metre mesafede bulunan arazinin imar planı “merkezi iş alanı”ndan “dini tesis alanı”na alınmıştı. Merkez Bankası’nın itirazlarına rağmen arazi elinden alınmıştı.

Beşiktaş Müftülüğü, Nisan 2015'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘ne başvurarak, Levent'teki Merkez Bankası'na ait 981 ada, 72 parselin imar planlarının değiştirilmesini talep etti. Müftülük, ‘merkezi iş alanı' olarak planlanmış arazinin, kısmen ‘dini tesis alanı'na, kısmen de ‘kültürel tesisler alanı'na alınmasını istedi.

MERKEZ BANKASI İTİRAZ ETMİŞTİ

Müftülüğün isteği üzerine hazırlan imar planı değişikliğine karşı çıkan Merkez Bankası, 29 Haziran 2015 ve 30 Eylül 2015'te İBB'ye gönderdiği yazıda şöyle demişti: “Bankamızın İstanbul'daki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla söz konusu arsanın da dahil olduğu kapsamlı bir çalışma, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile başlatılan yazışmalar ve görüşmeler yoluyla devam etmesi nedeniyle, ilgi yazınızda bahsedilen imar planı değişiklik talebiniz uygun görülmemektedir.”

Ancak Merkez Bankası‘nın itirazı İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından uygun bulunmadı ve plan değişikliği AK Parti Meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. 2017 yılına gelindiğinde plan değişikliği koruma kurulları tarafından da uygun bulundu.

Yeni imar düzenlemesinden sonra, tapu kayıtlarında Merkez Bankası‘na ait olduğu belirtilen alana cami yapılabilmesi için söz konusu arazinin mülkiyeti Milli Emlak‘a devredildi.

