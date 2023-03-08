  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu

Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu

Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu
Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin illerin bile nüfusunu geçen en kalabalık mahalleleri belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin illere kafa tutan en kalabalık mahalleleri belli oldu. Peki Türkiye'nin nüfusu en kalabalık mahalleleri hangi ilde?

İşte nüfusu 50 bin kişiden fazla olan 50 mahalle:

1- Diyarbakır / Bağlar / Bağcılar mahallesi mahallesi 141.011 kişi

2- İstanbul/ Beylikdüzü / Adnan Kahveci mahallesi mahallesi 111.798 kişi

3-İstanbul / Başakşehir / Kayabaşı mahallesi 108.556 kişi

4- İstanbul/ Küçükçekmece / Atakent mahallesi 103.195 kişi

5- Diyarbakır / Kayapınar / Fırat mahallesi 90.818 kişi

6- İstanbul /Maltepe / Zümrütevler mahallesi 88.042 kişi

7- Kayseri / Talas / Mevlana mahallesi 87.561 kişi

8- İstanbul / Bahçelievler / Zafer mahallesi 86.758 kişi

9- Ankara / Altındağ / Karapürçek mahallesi 83.053 kişi

10-İstanbul/ Küçükçekmece /Halkalı Merkez mahallesi 80.715 kişi

11- İstanbul / Avcılar / Yeşilkent mahallesi 75.521 kişi

12- İstanbul / Ataşehir / İçerenköy mahallesi 74.093 kişi

13 - İstanbul / Küçükçekmece / İnönü mahallesi 73.753 kişi

14- İstanbul / Gaziosmanpaşa / Karadeniz mahallesi 73.525 kişi

15- İstanbul / Başakşehir / Başak mahallesi 73.442 kişi

16- İstanbul / Bahçelievler / Kocasinan Merkez mahallesi 72.719 kişi

17- İstanbul/ Başakşehir / Güvercintepe mahallesi 71.933 kişi

18- İstanbul / Başakşehir / Başakşehir mahallesi 71.609 kişi

19- İstanbul / Sultangazi/ 50. Yıl mahallesi 71.545 kişi

20- İstanbul / Küçükçekmece / Kanarya mahallesi 71.118 kişi

21- İstanbul / Bahçelievler / Soğanlı mahallesi 68.783 kişi

22- Konya / Selçuklu / Yazır mahallesi 67.696 kişi

23- İstanbul / Bahçelievler/ Şirinevler mahallesi 66.377 kişi

24- İstanbul / Tuzla / Aydınlı mahallesi 65.954 kişi

25- İstanbul / Avcılar / Cihangir mahallesi 65.757 kişi

26- İstanbul Avcılar / Tahtakale mahallesi 65.282 kişi

27- Adana / Çukurova / Huzurevleri mahallesi 65.079 kişi

28- İstanbul / Sultangazi / Esentepe mahallesi 64.967 kişi

29 - İstanbul / Pendik /Yenişehir mahallesi 64.941 kişi

30- İstanbul / Pendik / Kavakpınar mahallesi 64.932 kişi

31- Adana / Seyhan / Yeşilyurt mahallesi 64.829 kişi

32- İstanbul / Maltepe / Fındıklı mahallesi 64.213 kişi

33- İstanbul / Bahçelievler / Siyavuşpaşa mahallesi 64.187 kişi

34- Adana/ Çukurova / Toros mahallesi 62.255 kişi

35- Çorum/ Merkez / Ulukavak mahallesi 61.764 kişi

36- Çanakkale / Merkez / Barbaros mahallesi 61.557 kişi

37- İstanbul / Sultangazi / Cebeci mahallesi 61.242 kişi

38- İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler mahallesi 60.017 kişi

39- İstanbul / Beylikdüzü / Barış mahallesi 57.818 kişi

40 - Ankara / Yenimahalle / Turgut Özal mahallesi 57.692 kişi

41- Adana / Çukurova / Belediye Evleri mahallesi 57.600 kişi

42 - İstanbul / Başakşehir / Bahçeşehir 2. Kısım mahallesi 57.585 kişi

43- Eskişehir / Odunpazarı / Emek mahallesi 56.365 kişi

44- İstanbul / Sultangazi / İsmetpaşa mahallesi 56.236 kişi

45- Diyarbakır / Kayapınar / Medya mahallesi 55.849 kişi

46- Samsun / Atakum / Yenimahalle mahallesi 55.832 kişi

47- İstanbul / Beylikdüzü / Yakuplu mahallesi 54.597 kişi

48- İstanbul / Küçükçekmece /  Cumhuriyet mahallesi 54.420 kişi 

49- İstanbul / Küçükçekmece /  Mehmet Akif mahallesi 54.213 kişi

50- İstanbul / Bağcılar / Demirkapı mahallesi 54.188 kişi 

Öte yandan dünyanın en kalabalık şehirleri 2023 sıralaması belli oldu.

Listede Türkiye'den İstanbul'da bulunuyor.

İstanbul, 15.31 milyonluk nüfusu sıralamada bakın kaçıncı sırada yer alıyor...

1- Tokyo / Japonya 39.105.000

2- Jakarta / Endonezya 35.362.000

3- Delhi/ Hindistan 31.870.000

4- Manila - Filipinler 23.971.000

5- Sao Paulo / Brezilya 22.495.000

6- Seoul / Güney Kore 22.394.000

7- Mumbai / Hindistan 22.186.000

8 - Shanghai / Çin 22.118.000

9- Mexico City/Meksika 21.505.000

10- Guangzhou/Çin 21.489.000

11- Cairo / Mısır 19.787.000

12- Beijing/ Çin 19.437.000

13- New York/ ABD 18.713.220

14- Kolkuta/ Hindistan 18.698.000

15- Moskova/ Rusya 17.693.000

16- Bangkok/ Tayland 17.573.000

17- Dhaka / Bangladeş 16.839.000

18-Buenos Aires / Arjantin 16.216.000

19 - Ōsaka/ Japonya 15.490.000

20- Lagos / Nijerya 15.487.000

21- Istanbul / Türkiye 15.311.000

22- Karachi / Pakistan 15.292.000

23- Kinshasa / Dem. Kongo Cumh. 15.056.000

24- Shenzhen / Çin 14.678.000

25- Bangalore / Hindistan 13.999.000

26- Ho Chi Minh City / Vietnam 13.954.000

27- Tehran / İran 13.819.000

28- Los Angeles / ABD 12.750.807

29- Rio de Janeiro / Brezilya 12.486.000

30- Chengdu / Çin 11.920.000

31- Baoding / Çin 11.860.000

32- Chennai / Hindistan 11.564.000

33- Lahore / Pakistan 11.148.000

34- London / Birleşik Krallık 11.120.000

35- Paris / Fransa 11.027.000

36- Tianjin / Çin 10.932.000

37- Linyi / Çin 10.820.000

38- Shijiazhuang / Çin 10.784.600

39- Zhengzhou / Çin 10.136.000

40- Nanyang / Çin 10.013.600

41- Hyderabad / Hindistan 9.840.000

42- Wuhan/ Çin 9.729.000

43- Handan / Çin 9.549.700

44- Nagoya / Japonya 9.522.000

45- Weifang / Çin 9.373.000

46- Lima / Peru 8.992.000

47- Zhoukou / Çin 8.953.172

48- Luanda / Angola 8.883.000

49- Ganzhou / Çin 8.677.600

50- Tongshan / Çin 8.677.600

Etiketler nüfus en kalabalık mahalleler mahalle mahalle mahalle nüfus
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'den seçim öncesi ''dindar Kürtler'' hamlesi
İstanbul'da korku dolu gece! 3 İETT otobüsü birden alev alev yandı
İstanbul'da bir apartmanda çökme! Gece yarısı tahliye edildi
Meral Akşener, Erdoğan'la gizlice görüştü mü? Canlı yayında açıkladı
Zam'aydın Türkiyem! Yeni gün yüzde 100 zamla başladı
Kız Kulesi yeniden ortaya çıktı.. İşte restorasyonda son durum
Prof. Dr. Naci Görür'den 5 il için deprem uyarısı
Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu ? İlk seçim anketi geldi
Ünlü anketçiden canlı yayında açıkladı: ''Bu olursa seçim ilk turda biter''
İstanbul'da korkutan manzara! Duvardan çıkanlara inanamayacaksınız