Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin illerin bile nüfusunu geçen en kalabalık mahalleleri belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin illere kafa tutan en kalabalık mahalleleri belli oldu. Peki Türkiye'nin nüfusu en kalabalık mahalleleri hangi ilde?
İşte nüfusu 50 bin kişiden fazla olan 50 mahalle:
1- Diyarbakır / Bağlar / Bağcılar mahallesi mahallesi 141.011 kişi
2- İstanbul/ Beylikdüzü / Adnan Kahveci mahallesi mahallesi 111.798 kişi
3-İstanbul / Başakşehir / Kayabaşı mahallesi 108.556 kişi
4- İstanbul/ Küçükçekmece / Atakent mahallesi 103.195 kişi
5- Diyarbakır / Kayapınar / Fırat mahallesi 90.818 kişi
6- İstanbul /Maltepe / Zümrütevler mahallesi 88.042 kişi
7- Kayseri / Talas / Mevlana mahallesi 87.561 kişi
8- İstanbul / Bahçelievler / Zafer mahallesi 86.758 kişi
9- Ankara / Altındağ / Karapürçek mahallesi 83.053 kişi
10-İstanbul/ Küçükçekmece /Halkalı Merkez mahallesi 80.715 kişi
11- İstanbul / Avcılar / Yeşilkent mahallesi 75.521 kişi
12- İstanbul / Ataşehir / İçerenköy mahallesi 74.093 kişi
13 - İstanbul / Küçükçekmece / İnönü mahallesi 73.753 kişi
14- İstanbul / Gaziosmanpaşa / Karadeniz mahallesi 73.525 kişi
15- İstanbul / Başakşehir / Başak mahallesi 73.442 kişi
16- İstanbul / Bahçelievler / Kocasinan Merkez mahallesi 72.719 kişi
17- İstanbul/ Başakşehir / Güvercintepe mahallesi 71.933 kişi
18- İstanbul / Başakşehir / Başakşehir mahallesi 71.609 kişi
19- İstanbul / Sultangazi/ 50. Yıl mahallesi 71.545 kişi
20- İstanbul / Küçükçekmece / Kanarya mahallesi 71.118 kişi
21- İstanbul / Bahçelievler / Soğanlı mahallesi 68.783 kişi
22- Konya / Selçuklu / Yazır mahallesi 67.696 kişi
23- İstanbul / Bahçelievler/ Şirinevler mahallesi 66.377 kişi
24- İstanbul / Tuzla / Aydınlı mahallesi 65.954 kişi
25- İstanbul / Avcılar / Cihangir mahallesi 65.757 kişi
26- İstanbul Avcılar / Tahtakale mahallesi 65.282 kişi
27- Adana / Çukurova / Huzurevleri mahallesi 65.079 kişi
28- İstanbul / Sultangazi / Esentepe mahallesi 64.967 kişi
29 - İstanbul / Pendik /Yenişehir mahallesi 64.941 kişi
30- İstanbul / Pendik / Kavakpınar mahallesi 64.932 kişi
31- Adana / Seyhan / Yeşilyurt mahallesi 64.829 kişi
32- İstanbul / Maltepe / Fındıklı mahallesi 64.213 kişi
33- İstanbul / Bahçelievler / Siyavuşpaşa mahallesi 64.187 kişi
34- Adana/ Çukurova / Toros mahallesi 62.255 kişi
35- Çorum/ Merkez / Ulukavak mahallesi 61.764 kişi
36- Çanakkale / Merkez / Barbaros mahallesi 61.557 kişi
37- İstanbul / Sultangazi / Cebeci mahallesi 61.242 kişi
38- İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler mahallesi 60.017 kişi
39- İstanbul / Beylikdüzü / Barış mahallesi 57.818 kişi
40 - Ankara / Yenimahalle / Turgut Özal mahallesi 57.692 kişi
41- Adana / Çukurova / Belediye Evleri mahallesi 57.600 kişi
42 - İstanbul / Başakşehir / Bahçeşehir 2. Kısım mahallesi 57.585 kişi
43- Eskişehir / Odunpazarı / Emek mahallesi 56.365 kişi
44- İstanbul / Sultangazi / İsmetpaşa mahallesi 56.236 kişi
45- Diyarbakır / Kayapınar / Medya mahallesi 55.849 kişi
46- Samsun / Atakum / Yenimahalle mahallesi 55.832 kişi
47- İstanbul / Beylikdüzü / Yakuplu mahallesi 54.597 kişi
48- İstanbul / Küçükçekmece / Cumhuriyet mahallesi 54.420 kişi
49- İstanbul / Küçükçekmece / Mehmet Akif mahallesi 54.213 kişi
50- İstanbul / Bağcılar / Demirkapı mahallesi 54.188 kişi
Öte yandan dünyanın en kalabalık şehirleri 2023 sıralaması belli oldu.
Listede Türkiye'den İstanbul'da bulunuyor.
İstanbul, 15.31 milyonluk nüfusu sıralamada bakın kaçıncı sırada yer alıyor...
1- Tokyo / Japonya 39.105.000
2- Jakarta / Endonezya 35.362.000
3- Delhi/ Hindistan 31.870.000
4- Manila - Filipinler 23.971.000
5- Sao Paulo / Brezilya 22.495.000
6- Seoul / Güney Kore 22.394.000
7- Mumbai / Hindistan 22.186.000
8 - Shanghai / Çin 22.118.000
9- Mexico City/Meksika 21.505.000
10- Guangzhou/Çin 21.489.000
11- Cairo / Mısır 19.787.000
12- Beijing/ Çin 19.437.000
13- New York/ ABD 18.713.220
14- Kolkuta/ Hindistan 18.698.000
15- Moskova/ Rusya 17.693.000
16- Bangkok/ Tayland 17.573.000
17- Dhaka / Bangladeş 16.839.000
18-Buenos Aires / Arjantin 16.216.000
19 - Ōsaka/ Japonya 15.490.000
20- Lagos / Nijerya 15.487.000
21- Istanbul / Türkiye 15.311.000
22- Karachi / Pakistan 15.292.000
23- Kinshasa / Dem. Kongo Cumh. 15.056.000
24- Shenzhen / Çin 14.678.000
25- Bangalore / Hindistan 13.999.000
26- Ho Chi Minh City / Vietnam 13.954.000
27- Tehran / İran 13.819.000
28- Los Angeles / ABD 12.750.807
29- Rio de Janeiro / Brezilya 12.486.000
30- Chengdu / Çin 11.920.000
31- Baoding / Çin 11.860.000
32- Chennai / Hindistan 11.564.000
33- Lahore / Pakistan 11.148.000
34- London / Birleşik Krallık 11.120.000
35- Paris / Fransa 11.027.000
36- Tianjin / Çin 10.932.000
37- Linyi / Çin 10.820.000
38- Shijiazhuang / Çin 10.784.600
39- Zhengzhou / Çin 10.136.000
40- Nanyang / Çin 10.013.600
41- Hyderabad / Hindistan 9.840.000
42- Wuhan/ Çin 9.729.000
43- Handan / Çin 9.549.700
44- Nagoya / Japonya 9.522.000
45- Weifang / Çin 9.373.000
46- Lima / Peru 8.992.000
47- Zhoukou / Çin 8.953.172
48- Luanda / Angola 8.883.000
49- Ganzhou / Çin 8.677.600
50- Tongshan / Çin 8.677.600
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