Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin illerin bile nüfusunu geçen en kalabalık mahalleleri belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin illere kafa tutan en kalabalık mahalleleri belli oldu. Peki Türkiye'nin nüfusu en kalabalık mahalleleri hangi ilde? İşte nüfusu 50 bin kişiden fazla olan 50 mahalle: 1- Diyarbakır / Bağlar / Bağcılar mahallesi mahallesi 141.011 kişi 2- İstanbul/ Beylikdüzü / Adnan Kahveci mahallesi mahallesi 111.798 kişi 3-İstanbul / Başakşehir / Kayabaşı mahallesi 108.556 kişi 4- İstanbul/ Küçükçekmece / Atakent mahallesi 103.195 kişi 5- Diyarbakır / Kayapınar / Fırat mahallesi 90.818 kişi 6- İstanbul /Maltepe / Zümrütevler mahallesi 88.042 kişi 7- Kayseri / Talas / Mevlana mahallesi 87.561 kişi 8- İstanbul / Bahçelievler / Zafer mahallesi 86.758 kişi 9- Ankara / Altındağ / Karapürçek mahallesi 83.053 kişi 10-İstanbul/ Küçükçekmece /Halkalı Merkez mahallesi 80.715 kişi 11- İstanbul / Avcılar / Yeşilkent mahallesi 75.521 kişi 12- İstanbul / Ataşehir / İçerenköy mahallesi 74.093 kişi 13 - İstanbul / Küçükçekmece / İnönü mahallesi 73.753 kişi 14- İstanbul / Gaziosmanpaşa / Karadeniz mahallesi 73.525 kişi 15- İstanbul / Başakşehir / Başak mahallesi 73.442 kişi 16- İstanbul / Bahçelievler / Kocasinan Merkez mahallesi 72.719 kişi 17- İstanbul/ Başakşehir / Güvercintepe mahallesi 71.933 kişi 18- İstanbul / Başakşehir / Başakşehir mahallesi 71.609 kişi 19- İstanbul / Sultangazi/ 50. Yıl mahallesi 71.545 kişi 20- İstanbul / Küçükçekmece / Kanarya mahallesi 71.118 kişi 21- İstanbul / Bahçelievler / Soğanlı mahallesi 68.783 kişi 22- Konya / Selçuklu / Yazır mahallesi 67.696 kişi 23- İstanbul / Bahçelievler/ Şirinevler mahallesi 66.377 kişi 24- İstanbul / Tuzla / Aydınlı mahallesi 65.954 kişi 25- İstanbul / Avcılar / Cihangir mahallesi 65.757 kişi 26- İstanbul Avcılar / Tahtakale mahallesi 65.282 kişi 27- Adana / Çukurova / Huzurevleri mahallesi 65.079 kişi



28- İstanbul / Sultangazi / Esentepe mahallesi 64.967 kişi 29 - İstanbul / Pendik /Yenişehir mahallesi 64.941 kişi



30- İstanbul / Pendik / Kavakpınar mahallesi 64.932 kişi 31- Adana / Seyhan / Yeşilyurt mahallesi 64.829 kişi



32- İstanbul / Maltepe / Fındıklı mahallesi 64.213 kişi



33- İstanbul / Bahçelievler / Siyavuşpaşa mahallesi 64.187 kişi



34- Adana/ Çukurova / Toros mahallesi 62.255 kişi



35- Çorum/ Merkez / Ulukavak mahallesi 61.764 kişi



36- Çanakkale / Merkez / Barbaros mahallesi 61.557 kişi



37- İstanbul / Sultangazi / Cebeci mahallesi 61.242 kişi



38- İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler mahallesi 60.017 kişi



39- İstanbul / Beylikdüzü / Barış mahallesi 57.818 kişi



40 - Ankara / Yenimahalle / Turgut Özal mahallesi 57.692 kişi



41- Adana / Çukurova / Belediye Evleri mahallesi 57.600 kişi



42 - İstanbul / Başakşehir / Bahçeşehir 2. Kısım mahallesi 57.585 kişi



43- Eskişehir / Odunpazarı / Emek mahallesi 56.365 kişi



44- İstanbul / Sultangazi / İsmetpaşa mahallesi 56.236 kişi



45- Diyarbakır / Kayapınar / Medya mahallesi 55.849 kişi



46- Samsun / Atakum / Yenimahalle mahallesi 55.832 kişi



47- İstanbul / Beylikdüzü / Yakuplu mahallesi 54.597 kişi



48- İstanbul / Küçükçekmece / Cumhuriyet mahallesi 54.420 kişi



49- İstanbul / Küçükçekmece / Mehmet Akif mahallesi 54.213 kişi



50- İstanbul / Bağcılar / Demirkapı mahallesi 54.188 kişi Öte yandan dünyanın en kalabalık şehirleri 2023 sıralaması belli oldu. Listede Türkiye'den İstanbul'da bulunuyor. İstanbul, 15.31 milyonluk nüfusu sıralamada bakın kaçıncı sırada yer alıyor... 1- Tokyo / Japonya 39.105.000



2- Jakarta / Endonezya 35.362.000



3- Delhi/ Hindistan 31.870.000



4- Manila - Filipinler 23.971.000



5- Sao Paulo / Brezilya 22.495.000



6- Seoul / Güney Kore 22.394.000



7- Mumbai / Hindistan 22.186.000



8 - Shanghai / Çin 22.118.000



9- Mexico City/Meksika 21.505.000



10- Guangzhou/Çin 21.489.000



11- Cairo / Mısır 19.787.000



12- Beijing/ Çin 19.437.000



13- New York/ ABD 18.713.220



14- Kolkuta/ Hindistan 18.698.000



15- Moskova/ Rusya 17.693.000



16- Bangkok/ Tayland 17.573.000



17- Dhaka / Bangladeş 16.839.000



18-Buenos Aires / Arjantin 16.216.000



19 - Ōsaka/ Japonya 15.490.000



20- Lagos / Nijerya 15.487.000



21- Istanbul / Türkiye 15.311.000



22- Karachi / Pakistan 15.292.000



23- Kinshasa / Dem. Kongo Cumh. 15.056.000



24- Shenzhen / Çin 14.678.000



25- Bangalore / Hindistan 13.999.000



26- Ho Chi Minh City / Vietnam 13.954.000



27- Tehran / İran 13.819.000



28- Los Angeles / ABD 12.750.807



29- Rio de Janeiro / Brezilya 12.486.000



30- Chengdu / Çin 11.920.000



31- Baoding / Çin 11.860.000



32- Chennai / Hindistan 11.564.000



33- Lahore / Pakistan 11.148.000



34- London / Birleşik Krallık 11.120.000



35- Paris / Fransa 11.027.000



36- Tianjin / Çin 10.932.000



37- Linyi / Çin 10.820.000



38- Shijiazhuang / Çin 10.784.600



39- Zhengzhou / Çin 10.136.000



40- Nanyang / Çin 10.013.600



41- Hyderabad / Hindistan 9.840.000



42- Wuhan/ Çin 9.729.000



43- Handan / Çin 9.549.700



44- Nagoya / Japonya 9.522.000



45- Weifang / Çin 9.373.000



46- Lima / Peru 8.992.000



47- Zhoukou / Çin 8.953.172



48- Luanda / Angola 8.883.000



49- Ganzhou / Çin 8.677.600



50- Tongshan / Çin 8.677.600