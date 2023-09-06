Türkiye'nin konuştuğu isim İspanya'da yakalandı

Seçim öncesinde sosyal medyada yayınladığı videolarla gündeme gelen ve kırmızı bültenle aranan M.Y., İspanya'da yakalandı.

Son aylarda sosyal medyadan yayınladığı videolarla adından söz ettiren M.Y., İspanya'da gözaltına alındı. Y. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama ve kırmızı bülten kararı çıkarılmıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli M.Y. hakkında 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Savcılık daha sonra Y. hakkında kırmızı bülten çıkarılması için de Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

CAN TANRIYAR TUTUKLANMIŞTI

Ayrıca Y. hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebi, Adalet Bakanlığı ilgili birimine gönderildi. Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da Y.'ye bilgi aktardığı iddiasıyla Can Tanrıyar tutuklanmıştı.