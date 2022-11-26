Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor, ünlü anketçinin akrabası çıktı

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte diploma ile çalıştığı ortaya çıkan A.Ö.'nün, Avrasya Araştırma Şirketi'nin Başkanı Kemal Özkiraz'ın akrabası olduğu öğrenildi.

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde bir kadının sahte diploma ile doktorluk yaptığı ortaya çıktı. 1 yıldır hastanede pratisyen hekim olarak görev yapan A.Ö.'nün oyununu hastanedeki diğer doktorlar bozdu.

TUTUKLANDI

Kendisine yöneltilen uzmanlık alanıyla ilgili sorduğu sorulara çelişkili yanıtlar veren A.Ö.'nün durumu hastane yönetimine bildirildi. Açılan soruşturma kapsamında A.Ö.'nün sahte diploma ile doktorluk yaptığı tespit edildi. A.Ö., dün açılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

ÜNLÜ ANKETÇİNİN AKRABASI ÇIKTI

Tüm Türkiye'yi şaşırtan olayda, sahte doktor tanıdık bir ismin akrabası çıktı. Avrasya Araştırma Şirketi'nin Başkanı olan Kemal Özkiraz, sahte doktorun akrabası olduğunu duyurdu.

"ÇOK ÜZÜLDÜK"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Özkiraz, "Haberi şimdi gördük çok üzüldük. A.Ö. babamızın amcasının torunu. 1-2 sene önce tıp fakültesi kazandığını duyduğumuzda mutlu olmuştuk. Dr. olarak çalıştığını haberle duyduk. Bildiğim kadarıyla yaşı 25 değil 20-21 olmalı." ifadelerini kullandı.