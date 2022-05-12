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Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi.

Fransa’nın başkenti Paris’teki Boulogne-Billancourt’a bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na dün gece yerel saatle 02.00 sularında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bomba (EYP) ile saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda başkonsolosluk binasının duvarında ve camlarında hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi.

Paris polisi saldırıda kullanılan patlayıcının türünü tespit etmek ve failleri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatarak, bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı aktarıldı.

Etiketler türkiye ssaldırı paris
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