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Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara’ya çağrıldı

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara’ya çağrıldı
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Dışişleri, Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı “İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka saldırılarını sürdürmesi üzerine Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara’ya çağırıldı” açıklaması yaptı.

 Dışişleri, İsrail’in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağrıldığını bildirdi. Bakanlık, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağrılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

‘YARDIMLARA İZİN VERİLMEMESİNDEN DOLAYI…’

Açıklamada “İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze’de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağrılması kararlaştırılmıştır.” ifadeleri kullanıldı. (AA)

 

Etiketler dışişleri dışişleri bakanlığı tel aviv büyükelçisi israil geri çağırma
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