Türkiye'nin ünlü gastronomi uzmanı Asuman Kerkez'den Romanya çıkarması

Türkiye'nin ünlü gastronomi uzmanı ünlü aşçı, yazar, aşçı eğitmeni Asuman Kerkez, Romanya’nın Cluj şehrinde düzenlenen Lale Festivali’nde Türk buğdayını, bulgurunu ve Türk sarmalarını anlattı.

Romanya’nın Cluj şehrinde düzenlenen Lale Festivali’ne katılan Asuman Kerkez Türk buğdayını, bulgurunu ve Türk sarmalarını anlattı. Kerkez , buğday hasadını yaşadığımız şu günlerde önemli bir yere sahip olan etkinlikte; buğdayın tarihi ve bulgurun insan sağlığına faydaları konulu bir konferans verdi.

Romanya’nın Cluj kentinde geçtiğimiz günlerde Turkish Multicultural Business Consortium bünyesinde Tika ve Yunus Emre Enstitüsünün destekleriyle düzenlenen “Transylvanian Tulips Fest” (Cluj Lale Festivali) kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Bu yıl Türk ve Rumen kültürleri arasında Osmanlı’dan bu yana kurulan kültür köprülerini güçlendirmek amacıyla hazırlanan Lale Festivali’nin 3.sü gerçekleştirildi. Gala gecesinde gerçekleşen Lale balosunda katılım sağlayan Türk sanatçılara Turkish Multicultural Business Consortium başkanı Ramazan Aslan tarafından “Mükemmellik Ödülleri Verildi”

Etkinlikte Türk buğdayı ve bulguru tanıtıldı

Etkinlik çerçevesinde Öğretim Görevlisi ve gastronomi uzmanı Asuman Kerkez Ziraat ve Tarım Bilimleri Üniversitesinde Akademisyen ve öğrencilere Anadolu’nun buğday ve bulgur hafızasını bir Türkiye haritasının üzerinde anlattı. Bölgelere göre değişen yerel buğday çeşitlerini ve bulgurları canlı olarak sunduğu Türkiye haritası büyük ilgi gördü. Buğdayın anavatanının Türkiye olduğunu öğrenen katılımcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kerkez Buğdayın tarihi ve bulgurun insan sağlığına faydaları konulu bir konferans verdi.

Konferans sonrası katılımcıların yönelttiği buğday ve bulgurla ilgili sorular cevaplandı. Bulgurun sağlık değerleri, renk farklılıklarının sebepleri, bulgurun nereden temin edileceği gibi sorular dikkat çekti. Kerkez buğdayın ve bulgurun Anadolu’dan Dünyaya Armağan olduğunu ve ürün bazında katma değer artması amacıyla daha fazla çalışma yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Romen Öğrencilerin Yemek Yarışmasında Türk Jüri Üyeleri

Festivale Türkiye’den katılım sağlayan akademisyenler Ziraat ve Tarım Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğrencilerinin yemek yarışmasında jüri üyesi olarak değerlendirme yaptılar. Öğrencilerin vegan, vejeteryan, glütensiz beslenme gibi özel alanlarda çalışmalar yaptığı dikkat çekti.

"Türk Sanatından Kareler: Lalenin Yolculuğu" sergisi

Festivale Türkiye’den geleneksel Türk el sanatı konusunda uzmanlar katılım sağlayarak Unirii Meydanında performanslarını sergilediler.

Transilvanya Halıları

* Papaz Karoly Karoly, Asuman Kerkez’e Izvorul Crișului Kalvin Protestan Kilisesinde bulunan Osmanli halısının hikayesini anlattı.

Aynı zamanda 13. Yy’dan itibaren Romanya’ya giden ve günümüzde Kilise duvarlarını süsleyen Anadolu halıları konusunda Ştefan Ionescu ve Doç. Dr Ömer Zaimoğlu ile bir sohbet gerçekleştirildi. Romanya’da bulunan Osmanlı halılarının 200 tanesi günümüze kadar saklanmış durumda. Kerkez, aynı konuda gerçekleştirdiği Tv çekiminde halılarda bulunan Orta Asya ve Anadolu kökenli olan Türk motiflerine Romanya’nın geleneksel kıyafetlerinde rastlanmasının ne kadar etkileyici olduğunu anlattı.

Türk gastronomisinin Cluj mutfağındaki etkileri

3 gün boyunca devam eden festival kapsamında Türk mutfağının Romanya mutfağına etkileri konulu " Türk yaprak sarmalarından A la Cluj lahanasına kadar; Türk gastronomisinin Cluj mutfağındaki etkileri " isimli gastronomik etkinlik de gerçekleştirildi. Şef Asuman Kerkez tarafından hazırlanan 6 çeşit sarmayla Romen misafirlere Türk mutfak kültüründeki zengin sarma çeşitliliğini temsil eden bir sunum yapıldı. Malatya Kiraz Yaprağı Sarması, Tokat Karabakla Dolması, Vişneli Yaprak Sarma, Lahana sarması gibi sarma çeşitlerine katılımcılar büyük ilgi gösterdi.