Türkiye'nin yağış haritası alarm veriyor: 23 yıldır böylesi görülmedi

Türkiye genelinde yağışlarda yüzde 65 azalma yaşanırken, son 23 yılın en düşük haziran ayı yağışı gerçekleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aylık yağış değerlendirmesi verilerine göre, Türkiye geneli 2024 yılı haziran ayı yağışlarında normaline göre yüzde 65 azalma oldu. Haziran ayı normali (1991-2020) metrekareye 33,6 mm olan Türkiye'de 2023 yılı haziran ayı yağışı 58,1 mm, 2024 yılı haziran ayı yağışı 11,9 mm kaydedildi. Yağışlarda normaline göre yüzde 65, geçen yıl haziran ayı yağışlarına göre, yüzde 80 azalma meydana geldi. Türkiye genelinde son 23 yılın en düşük haziran ayı yağışı gerçekleşti.

EGE VE AKDENİZ'DE 23, MARMARA VE KARADENİZ'DE 21 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Haziran ayı yağışları Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli hariç Marmara Bölgesi'nin tamamı, Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır ve Bingöl çevrelerinde normaline göre yüzde 60'a varan azalmalar gösterdi. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illeri sahil kesimlerinde yüzde 20'nin üzerinde artışlar görüldü. Bölge geneli yağışlarda tüm bölgeler normalinin altında yağış aldı. En fazla azalma gösteren bölge yüzde 92 ile Marmara Bölgesi oldu. Ege ve Akdeniz bölgelerine son 23 yılın, Marmara ve Karadeniz bölgelerine son 21 yılın, İç Anadolu Bölgesi'ne ise son 12 yılın en düşük yağışı düştü.

EN FAZLA RİZE, EN AZ İZMİR

İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 97 mm ile Rize'de, en az yağış ise 0,4 mm ile İzmir'de oldu. Normaline göre, en fazla artma yüzde 26 ile Hakkari'de, en fazla azalma ise yüzde 98 ile Çanakkale'de meydana geldi. Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kocaeli, Yalova'da son 64 yılın, Adana, Ardahan ve Osmaniye'de son 44 yılın, Adıyaman, Aydın ve Kütahya'da son 23 yılın, Manisa'da son 22 yılın, Amasya, Balıkesir, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Karabük ve Kastamonu'da son 21 yılın en düşük yağışı gerçekleşti.

3,4 YAĞIŞLI GÜN GÖRÜLDÜ

1991-2020 normali 6,5 gün olan Türkiye genelinde haziran ayında ortalama 3,4 yağışlı gün görüldü. Yağışlı gün sayıları Ege Bölgesi'nin orta ve kıyı kesimi ile Antalya'nın batısı, Adana'nın güneyi, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde 3 günün altına düştü. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Karadeniz çevrelerinde 10-15 gün aralığında gerçekleşti.

DHA