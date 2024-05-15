Türkiye'nin yeni doğan istatistikleri açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin "yeni doğan" istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2023 yılında canlı doğan bebek sayısı da, bu bebeklerin cinsiyetleriyle birlikte, en çok doğum ve en düşük doğum olan illerimiz belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2023'te canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.
Canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 oldu
Toplam doğurganlık hızı 1,51 çocuk oldu
Doğum sayısı ve toplam doğurganlık hızı, 2001-2023
Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,27 çocuk ile Şanlıurfa oldu
Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2023 yılında 3,27 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 2,72 çocuk ile Şırnak, 2,40 çocuk ile Mardin izledi.
Toplam doğurganlık hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2023
İllere göre toplam doğurganlık hızı, 2023
Toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalaması, 2022 yılında 1,46 çocuk oldu
Toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2022
Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) Veri Tabanı, 2022. Türkiye verisinin kaynağı TÜİK'tir.
Kaba doğum hızı binde 11,2 oldu
Kaba doğum hızı, 2001-2023
Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 24,8 ile Şanlıurfa oldu
Kaba doğum hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2023
Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 6,9 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 7,2 ile Bartın, binde 7,6 ile Karabük izledi.
İllere göre kaba doğum hızı, 2023
Kaba doğum hızının Avrupa Birliği üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü
Kaba doğum hızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2022
Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) Veri Tabanı, 2022
Türkiye verisinin kaynağı TÜİK'tir.
Yaşa özel doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu 25-29 oldu
Yaşa özel doğurganlık hızı, 2001, 2023
Adölesan doğurganlık hızı düştü
Adölesan doğurganlık hızı, 2001-2023
Adölesan doğurganlık hızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalaması binde 7 oldu
Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin adölesan doğurganlık hızları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke binde 37 ile Bulgaristan, en düşük adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke ise binde 1 ile Danimarka oldu. Adölesan doğurganlık hızı 2022 yılında binde 12 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi 7 ülke ile beraber Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde yer aldı.
Adölesan doğurganlık hızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2022
Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) Veri Tabanı, 2022
Türkiye verisinin kaynağı TÜİK'tir.
Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,2 oldu
Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2023 yılında 29,2 oldu. İlk doğumunu 2023 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27,0 oldu.
Annenin ortalama yaşı, 2001-2023
İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 29,0 ile Artvin ve Tunceli oldu
İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2023 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 29,0 ile Artvin ve Tunceli oldu. Bu illeri 28,6 yaş ile İstanbul, 28,4 yaş ile Trabzon ve Rize izledi.
İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2023
İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 24,2 ile Muş ve Ağrı oldu. Bu illeri 24,4 yaş ile Şanlıurfa, 24,8 yaş ile Gaziantep izledi.
İllere göre ilk doğumdaki ortalama anne yaşı, 2023
Doğumların %3,3'ü çoğul doğum olarak gerçekleşti
Doğumların %40,6'sı annenin ilk doğumu olarak gerçekleşti
Doğum sırasına göre doğumlar incelendiğinde, 2023 yılında doğumların %40,6'sının ilk, %30,4'ünün ikinci, %16,5'inin üçüncü, %11,9'unun ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görüldü.
Doğum sırasına göre doğumların oranı, 2023
Grafikteki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
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