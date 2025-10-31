Türkiye'yi sarsan Kartalkaya faciası davasında mahkeme kararını açıkladı

Bolu'da, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin davada karar açıklandı. Otel sahibi H.E.'ye 34 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 44 kez müebbet cezası verildi.

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde, 21 Ocak’ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı ve 20’si tutuklu 32 sanığın yargılandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 3’üncü duruşmasında mahkeme kararını açıkladı. Otel sahibi H.E.'ye 34 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 44 kez müebbet cezası verildi.

'OLASI KASTLA ÖLDÜRME' SUÇUNDAN CEZA

Tutuklu sanıklar otelin sahibi H.E., şirketin yönetim kurulu üyeleri E.M.E., E.A. ve C.H., otel müdürü Z.Y., Gazelle Otel Genel Müdürü A.D., otelin muhasebe müdürü K.Ö., otelin genel müdürü E.A., Bolu Belediye Başkan Yardımcısı S.G., İtfaiye Müdürü Vekili K.C. ve itfaiye eri İ.A., 34 çocuğa karşı 'Olası kastla öldürme' suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı sanıklar ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez 'Olası kastla öldürme' suçundan 24 yıl 11'er ay hapse çarptırıldı.

DİĞER SANIKLARA FARKLI CEZALAR VERİLDİ

Heyet, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan Grand Kartal Otel muhasebe personelleri C.Ö., M.S.'yi 22 yıl 3'er ay, LPG tesisat bakım görevlileri D.A., M.Ş., İş Güvenliği Uzmanı K.D. 21 yıl 4 ay 15'er gün, mutfak personeli R.B., otelin teknik görevlileri T.P., H.Ö., denetim şirketi yetkilisi A.A., denetim şirketi çalışanı A.B., kafeyi işleten şirketin yetkilileri İ.P., İ.K., İl Özel İdaresi Genel Sekreteri S.K., İl Özel İdaresi Genel Sekreter yardımcısı B.B., eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü M.Ö., İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Y.E. 21'er yıl, otelin resepsiyon görevlisi Y.B.Ç. 12 yıl, otelin teknik personeli B.Ü. 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3 SANIK BERAAT ETTİ

Heyet, mutfak personeli F.Y., iş güvenliği uzmanı E.K. ve mutfak görevlisi E.Ö.'nün beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, İ.P., İ.K.'nin tutuklanmasına, D.A. hakkında 'Konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca 'Olası kast'tan hapis cezası verilen 11 sanık, 'Yaralama', 'Mala zarar verme' suçlarından çeşitli oranlarda hapse mahkum edildi.