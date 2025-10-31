  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'yi sarsan Kartalkaya faciası davasında mahkeme kararını açıkladı

Türkiye'yi sarsan Kartalkaya faciası davasında mahkeme kararını açıkladı

Türkiye'yi sarsan Kartalkaya faciası davasında mahkeme kararını açıkladı
Güncelleme:

Bolu'da, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin davada karar açıklandı. Otel sahibi H.E.'ye 34 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 44 kez müebbet cezası verildi.

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde, 21 Ocak’ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı ve 20’si tutuklu 32 sanığın yargılandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 3’üncü duruşmasında mahkeme kararını açıkladı. Otel sahibi H.E.'ye 34 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 44 kez müebbet cezası verildi.

 

'OLASI KASTLA ÖLDÜRME' SUÇUNDAN CEZA

Tutuklu sanıklar otelin sahibi H.E., şirketin yönetim kurulu üyeleri E.M.E., E.A. ve C.H., otel müdürü Z.Y., Gazelle Otel Genel Müdürü A.D., otelin muhasebe müdürü K.Ö., otelin genel müdürü E.A., Bolu Belediye Başkan Yardımcısı S.G., İtfaiye Müdürü Vekili K.C. ve itfaiye eri İ.A., 34 çocuğa karşı 'Olası kastla öldürme' suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı sanıklar ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez 'Olası kastla öldürme' suçundan 24 yıl 11'er ay hapse çarptırıldı.

DİĞER SANIKLARA FARKLI CEZALAR VERİLDİ

Heyet, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan Grand Kartal Otel muhasebe personelleri C.Ö., M.S.'yi 22 yıl 3'er ay, LPG tesisat bakım görevlileri D.A., M.Ş., İş Güvenliği Uzmanı K.D. 21 yıl 4 ay 15'er gün, mutfak personeli R.B., otelin teknik görevlileri T.P., H.Ö., denetim şirketi yetkilisi A.A., denetim şirketi çalışanı A.B., kafeyi işleten şirketin yetkilileri İ.P., İ.K., İl Özel İdaresi Genel Sekreteri S.K., İl Özel İdaresi Genel Sekreter yardımcısı B.B., eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü M.Ö., İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Y.E. 21'er yıl, otelin resepsiyon görevlisi Y.B.Ç. 12 yıl, otelin teknik personeli B.Ü. 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3 SANIK BERAAT ETTİ

Heyet, mutfak personeli F.Y., iş güvenliği uzmanı E.K. ve mutfak görevlisi E.Ö.'nün beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, İ.P., İ.K.'nin tutuklanmasına, D.A. hakkında 'Konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca 'Olası kast'tan hapis cezası verilen 11 sanık, 'Yaralama', 'Mala zarar verme' suçlarından çeşitli oranlarda hapse mahkum edildi. 

text-ad
Etiketler kartalkaya grand kartal otel yangın faciası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Avrupa’da Yılın Otomobili adayları belli oldu... Avrupa’da Yılın Otomobili adayları belli oldu... AK Parti'nin yeni emeklilik sistemi belli oldu: Uzaktan çalışma düzenlemesi de geliyor! AK Parti'nin yeni emeklilik sistemi belli oldu: Uzaktan çalışma düzenlemesi de geliyor! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterilerinde herkesi ağlatan anlar... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterilerinde herkesi ağlatan anlar... Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiası ihbar sayıldı! Soruşturma başlatıldı Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiası ihbar sayıldı! Soruşturma başlatıldı Beyoğlu'nda bir kadını boynuna tasma takıp gezdirmişti; ikisi de tutuklandı! Beyoğlu'nda bir kadını boynuna tasma takıp gezdirmişti; ikisi de tutuklandı! Tüm çalışanların maaşındaki zorunlu Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kesintisi başlıyor! Tüm çalışanların maaşındaki zorunlu Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kesintisi başlıyor! 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi’nde örnek daireler ile başvuru detayları belli oldu 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi’nde örnek daireler ile başvuru detayları belli oldu Dünya devi Victor Osimhen için çantasında 140 milyon Euro ile Türkiye'ye geliyor! Dünya devi Victor Osimhen için çantasında 140 milyon Euro ile Türkiye'ye geliyor! Aile içi tartışma kanlı bitti: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Aile içi tartışma kanlı bitti: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Güllü'nün kızının arkadaşından kan donduran açıklama Güllü'nün kızının arkadaşından kan donduran açıklama
Cem Küçük'ten keskin U dönüş: Bu sefer kendi kendisini yalanladı! Cem Küçük'ten keskin U dönüş: Bu sefer kendi kendisini yalanladı! MHP'li isimden şehir hastanesi resti: ''Zulmedeni kurban ederiz!'' MHP'li isimden şehir hastanesi resti: ''Zulmedeni kurban ederiz!'' 1 Milyon TL'lik Fenerbahçe sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu 1 Milyon TL'lik Fenerbahçe sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu Emeklinin, memurun, memur emeklisine ve asgari ücretlinin 2026 yılı hayalleri suya düştü! Emeklinin, memurun, memur emeklisine ve asgari ücretlinin 2026 yılı hayalleri suya düştü! Japon otomotiv devi fabrikasında üretimi durdurdu Japon otomotiv devi fabrikasında üretimi durdurdu Türkiye'de ilk yerli ve milli uçağın iniş yaptığı havalimanı 84 yıl sonra hayat buldu Türkiye'de ilk yerli ve milli uçağın iniş yaptığı havalimanı 84 yıl sonra hayat buldu Süper Lig maçında kırmızı karta 5,5 milyon TL bahis oynayan kişi kim ? Süper Lig maçında kırmızı karta 5,5 milyon TL bahis oynayan kişi kim ? Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'siydi... Güzel ismin yıllar içindeki değişimi olay oldu Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'siydi... Güzel ismin yıllar içindeki değişimi olay oldu Camide namaz sırasında kan donduran cinayet! Camide namaz sırasında kan donduran cinayet! Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm: Genç bir kız korkunç şekilde can verdi! Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm: Genç bir kız korkunç şekilde can verdi!