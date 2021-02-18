Twitter ''Pelikan''cıları askıya aldı

Twitter, adını ilk olarak 2016 yılında Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlıktan istifasıyla sonuçlanan “Pelikan Bildirisi” ile duyuran Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği'nin (Bosphorus Global) ana hesabını askıya aldı.

Geçen yıl başlattığı hükümet yetkililerini ve devlet destekli medya kuruluşlarını etiketleme sistemini genişletme ve sisteme diğer hesapları da dahil etme kararı alan Twitter, Bophorus Global'in hesabının askıya alınmasına dair herhangi bir not yayınlamadı.

'HESABIMIZI GERİ ALMAK İÇİN MÜCADELEYE BAŞLADIK'

Derneğin diğer hesaplarından olan 'Yekvücut'tan yaptığı "Bosphorus Global hesabımız Twitter tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden askıya alınmıştır. Bu noktada hesabımızı tekrar geri almak için mücadelemize başlamış bulunuyoruz. Gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Siz değerli takipçilerimize arz ederiz" duyurusuuyla Twitter'a tepki gösterdi.