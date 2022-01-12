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Uçak seferleri iptal mi? Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan açıklama geldi

Uçak seferleri iptal mi? Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan açıklama geldi

Sabiha Gökçen Havalimanı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak tarihi saat 06.00 ile 11.59 arasında seferlerin azaltılacağını açıkladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, “Marmara Bölgesinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 13.01.2022 tarihi saat 06:00 ile 11:59 arasında, yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.

 

 

DHA

Etiketler sabiha gökçen havalimanı uçak seferleri iptal mi
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