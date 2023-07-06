Uçakta mide bulandıran taciz iddiası!

TEL Aviv-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan yolcu uçağında mide bulandıran taciz iddiası gündeme geldi.

Yapılan iddiaya göre, Kurban Bayramının ilk gününde Pegasus Havayolları Tel Aviv-İstanbul seferinde mide bulandıran bir olay yaşandı. Uçak, yolcu alımının tamamlanmasının ardından İsrail Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

POLİS EKİPLERİ HAVALİMANINA ÇAĞRILDI

Uçağın havalandıktan bir süre sonra 3 İsrailli yolcu uçuşta görevli kabin memurunu cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı. Kabin memuru bu sırada cep telefonu kamerası ile kaydedildiğini fark edince uyarıda bulundu. Bunun üzerine yolcularla tartışmaya başlayan kabin memurlarının şikayeti üzerine uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmasının ardından polis ekipleri çağırıldı.

3 YOLCU SINIR DIŞI EDİLDİ

Polis ekipleri taciz iddiaları üzerine 3 İsrailli yolcuyu gözaltına alırken cep telefonlarına el konuldu. Mahkemeye sevk edilen 3 yolcu serbest bırakılmasının ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.