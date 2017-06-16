Üçüncü kez oldu ! Kışlada zehirlenme skandalı

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında görevli 60 er, akşam yemeğinin ardından çeşitli şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, komutanlığın General Seyfettin Çağbatur Kışlası'nda akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetiyle revire müracaat eden 60 asker, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa ve Merkezefendi Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Askerlerin tedavisi sürüyor.

1 ASKER HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Manisa'daki 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda 24 mayıs tarihinde de aynı şekilde zehirlenme vakası yaşanmış 350 asker hastanelere kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan askerlerden er Hüsnü Özel ise tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmişti.

Bu üzücü olaydan üç gün sonra ise yine Manisa'da bu kez 6. Jandarma Komando Eğitim Alayı’nda yine toplu zehirlenme vakası yaşanmış 70 asker hastanelere kaldırılmıştı.